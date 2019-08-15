Знакомые - о мозырском мошеннике: «Да он же с детства сказочник, и как ему люди верили?!»

Куролесил он с мая. Вначале приехал на чужой участок, прилегающий к половине жилого дома, и уволок оттуда 74 строганые доски. В денежном выражении стройматериалы потянули на 2400 рублей. Вышедшему на шум хозяину второй половины дома объяснил: мол, я ваш новый сосед, купил полдома с участком, осталось только пару формальностей решить, давайте жить дружно. А доски эти мне тут не нужны, увезу я их. Тот успокоился: соседи на своей половине дома появлялись редко, поэтому поверить в то, что они решили продать недвижимость, было нетрудно.

В том же месяце мошенник увидел в интернете объявление о продаже ноутбука. Встретился с продавцом, осмотрел оргтехнику. Вот только денег, чтобы купить ноутбук, не было. Мужчина предложил продавцу рассчитаться какой-нибудь услугой. Тому нужно было перекрасить автомобиль. «Умею, сделаю! - пообещал мошенник. - Вот только покраска авто стоит два ноутбука!» Технику он забрал, а автомобиль красить не спешил. Когда терпение владельца машины стало иссякать, пообещал рассчитаться за компьютеры топливом. И тоже обманул.

В июне через общих знакомых он связался с человеком, которому нужны были стройматериалы. Отвез его на чужой участок, где строился дом, показал бетонные блоки, взял предоплату и пообещал, что на днях сам их привезет. Никаких блоков потерпевший не дождался.

Следующую жертву мошенник тоже нашел в интернете. Женщина искала человека, который мог бы благоустроить могилу ее родственника. Ей мужчина представился отцом юного певца, который участвовал в «Евровидении». В доказательство даже паспорт показал. На самом деле мужчина - всего лишь однофамилец мальчика. Женщина отдала ему 115 рублей предоплаты за благоустройство. Время от времени он звонил ей и отчитывался: купил материалы, сделал то-то и то-то. Когда же она приехала навестить могилу родственника, оказалось, что там лишь выполота трава.

- Он незнакомых людей обманывал, да? Знакомые ему бы ни за что не поверили, - рассказал Дмитрий из Мозыря, который с героем этой истории несколько лет учился вместе. - Он с детства был слишком общительный, и фантазии у него через край. Любую историю на любую тему расскажет - да хоть что он друг Джеймса Бонда. Недавно встретил его, таким же сказочником и остался. Говорит, что бизнесмен, владелец «заводов, газет, пароходов», зовет в свой бизнес партнером, а сам деньги на проезд выпрашивает, мол, машина в ремонте.

- Учитывая характер преступлений и личность обвиняемого, который неоднократно был судим за мошенничество, сотрудники Мозырского РОСК устанавливают иных потерпевших от его противоправных действий, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Следователи обращаются к гражданам, которые стали жертвами мошенничества, обратиться в отдел по телефону: (8029) 533-40-32.