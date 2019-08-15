Стань частью команды KP.BY на благотворительном забеге «24РАЗАМ»

24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ» в помощь детям с аутизмом пройдет 16-17 августа. Принять участие в акции сможет каждый житель Беларуси. Готовятся поддержать проект известные спортсмены и деятели искусства.

Чтобы помочь, белорусам нужно пробежать или проплыть за сутки в общей сложности 10 000 часов. В этом случае благотворительный партнер проекта – видеосервис VOKA – перечислит 50 000 рублей в помощь детям.

24-часовой беговой марафон пройдет на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике по адресу ул. Калиновского, 111. 6-часовой заплыв пройдет в плавательном бассейне СОК «Трактор» по ул. Долгобродская, 37. Там Александра Герасименя проведет свой символический прощальный заплыв.

Лидерами команд, представляющих 18 видов спорта, станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова.

Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве можно будет зарегистрироваться на сайте проекта – VOKA24.by.

Участники получат чип и смогут пробежать или проплыть в помощь детям как индивидуально, так и в составе одной из «звездных» команд. Лидерами команд, представляющих 18 видов спорта, станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены – Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов страны.

Выставит свою команду и KP.BY – присоединяйтесь к нам.

Самые выносливые бегуны – те, кто преодолеет наибольшее количество километров за сутки, – будут поощрены ценными подарками от видеосервиса VOKA, компании Xiaomi, призом в специальной номинации от телеканала «ЖИВИ!». В программе марафона также будет разыгран командный зачет, победителем которого станет команда с максимальным количеством бегунов.

Любой желающий, не имеющий возможности прийти на стадион, сможет поучаствовать в проекте из любой точки мира, пробежав или проплыв в помощь детям определенное количество часов или минут и выложив скриншот приложений, считающих время (фитнестрекеры), с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта «24 РАЗАМ» благотворительная помощь от VOKA на сумму 50 000 рублей будет оказана международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя. Он направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

- Наш проект направлен на помощь детям с аутизмом. Мы хотим помочь им стать активными членами общества, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Более того, мы хотим помочь каждому из них доказать безграничность возможностей человека, поставить свои личные рекорды, добиться успехов в спорте. Мы также хотим содействовать развитию инклюзивного спорта в нашей стране, когда дети с особенностями могут заниматься наравне с другими спортсменами. Поэтому приглашаем всех, кто хочет помочь нашему проекту, присоединиться к благотворительному марафону – пробежать и проплыть в помощь детям», – заявила Александра Герасименя, инициатор благотворительного проекта «24 РАЗАМ».

Приглашаем всех к участию в нашем 24-часовом марафоне!