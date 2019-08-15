Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с итальянским «Торино»

На минском стадионе «Динамо» прошел ответный матч 3-го раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтером» и итальянским «Торино» (игра прошла в Минске, потому что арена в Солигорске не соответствует требованием данной стадии еврокубка). За матчем наблюдали 6154 зрителей.

После поражения в гостях «горнякам» оставалось показать более-менее содержательную игру и приемлемый результат. Получилось - 1:1. На 80-й минуте забил Симоне Дзадза, через 10 минут счет сравнял Николай Януш.

Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.

Андрей Климович включил режим Мануэля Нойера и накрутил Симоне Дзадзу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Баланович испоняет подкат, хотя похоже на нижний брейк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тифози "Торино"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Климович - мячу: "Иди ко мне!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дуэль Климовича и Дзадзы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Опорника Юлиуса Сзоке (справа) очень не хватало в первом матче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полет Сальваторе Сиригу за мячом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Равнение на мяч!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер "Шахтера" Сергей Ташуев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бакай в отборе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сальваторе Сиригу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бакай в отборе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Уже зовет меня в полет..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фол Сиригу на Януше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Януш забивать с пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ