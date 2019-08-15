Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с итальянским «Торино»
На минском стадионе «Динамо» прошел ответный матч 3-го раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтером» и итальянским «Торино» (игра прошла в Минске, потому что арена в Солигорске не соответствует требованием данной стадии еврокубка). За матчем наблюдали 6154 зрителей.
После поражения в гостях «горнякам» оставалось показать более-менее содержательную игру и приемлемый результат. Получилось - 1:1. На 80-й минуте забил Симоне Дзадза, через 10 минут счет сравнял Николай Януш.
Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.
Андрей Климович включил режим Мануэля Нойера и накрутил Симоне Дзадзу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сергей Баланович испоняет подкат, хотя похоже на нижний брейк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тифози "Торино"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Андрей Климович - мячу: "Иди ко мне!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дуэль Климовича и Дзадзы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Опорника Юлиуса Сзоке (справа) очень не хватало в первом матче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Полет Сальваторе Сиригу за мячом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Равнение на мяч!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный тренер "Шахтера" Сергей Ташуев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бакай в отборе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сальваторе Сиригу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бакай в отборе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Уже зовет меня в полет..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фол Сиригу на Януше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Николай Януш забивать с пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Игроки "Шахтера" благодарят фан-сектор за поддержку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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