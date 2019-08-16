Дизайнерский ремонт за 16.000$: квартира-унисекс с балками на потолке и брутальной мужской кухней

В дом на проспекте Газеты «Правда» в Минске юрист Андрей и дизайнер интерьеров Галя переехали несколько лет назад. Вооружившись фантазией и засучив рукава, супруги превратили однушку площадью 43 квадратных метра в стильную и функциональную студию.

Кухня и гостиная зонированы не перегородками, а цветом и отделкойФото: Павел МАРТИНЧИК

Жилье оказалось идеальным для пары:

- Во-первых, здесь отличная инфраструктура: магазины, парки, кинотеатр и даже Mcdonald’s, на случай, если лень готовить, - здесь до всего подать рукой. Во-вторых, идти до метро меньше 5 минут. И в-третьих, когда садится солнце, наша квартира озаряется багряными лучами заката - невероятное зрелище, - рассказывает Галина.

По вечерам из окна вид на закатФото: Павел МАРТИНЧИК

Продумав будущий дизайн, супруги решили снести часть стены. А то, что осталось, отделали декоративным камнем и запечатлели на нем свои инициалы.

Основные ремонтные работы Галя и Андрей сделали своими рукамиФото: Павел МАРТИНЧИК

На первый взгляд не заметно, но если присмотреться, то в кладке можно найти инициалы Андрея и ГалиФото: Павел МАРТИНЧИК

Смешали лофт с провансом

- Жилая зона у нас - женская, а кухня - брутальная, мужская. Балки - это что-то из прованса, а голый бетон - из лофта. Кстати, за счет того, что балки скошенные, создается интересный эффект. Гостям кажется, что у нас в квартире сводчатая крыша, - рассказывает хозяйка.

Жилая зона отделена от кухни стеной с декоративной кладкойФото: Павел МАРТИНЧИК

Фасады в кухне с эффектом состариванияФото: Павел МАРТИНЧИК

За счет того, что балки скошены, создается эффект сводчатой крышиФото: Павел МАРТИНЧИК

Потолки в квартире стандартные - 2,7 м. При этом серый цвет ничуть не давит, даже наоборот, пространство кажется воздушным и свободным.

Чтобы обнажить бетон, Андрей вооружился болгаркой и счистил с потолка всю побелкуФото: Павел МАРТИНЧИК

- Определенного бюджета на ремонт у нас не было, - подключается к беседе Андрей. - Но мы старались экономить на вещах, на которых это можно делать безболезненно. Например, мебель. У нас в квартире почти все от IKEA или сделано своими руками. Если надоест, не жалко будет отвезти на дачу. Кроме кухни, в этих стенах нет ничего, что было бы намертво прикручено. Если захочется перемен - всю мебель можно поменять местами.

Череп Гале подарили друзья, а маску пара привезла с Мальдив, куда ездила в свадебное путешествиеФото: Павел МАРТИНЧИК

Ретроавтомобили - давнее увлечение АндреяФото: Павел МАРТИНЧИК

Картину Галя нарисовала самаФото: Павел МАРТИНЧИК

Бюст Венеры подарили друзья. А светильник в форме куба - часть дипломной работы ГалиФото: Павел МАРТИНЧИК

Шкаф для одежды супруги разместили так, что получилась настоящая гардеробнаяФото: Павел МАРТИНЧИК

Галя подхватывает:

- Мне не особо нравится то, что предлагают наши производители. Чаще всего это либо неоправданно дорого, либо нам самим такое не надо. Поэтому мы смотрели в интернете то, что нам нравится, а потом уже искали похожие варианты за вменяемые деньги. Из белорусской мебели здесь только кухня, тумбочка у двери, часы, стул в гостиной и зеркало в ванной.

В рабочей зоне вся мебель из IKEAФото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы найти розетки, нужно знать, где искатьФото: Павел МАРТИНЧИК

На паркете ребята решили не экономить.

- Я всегда хотела дома паркет, потому что мне нравится ходить по нему босиком. Даже наличие собаки в доме не помешало нам воплотить эту идею. Паркет купили белорусский. Затем нашли ребят, которые обрезали его и аккуратно выложили к плитке, - улыбается Галя.

Плитка переходит в паркет в месте, где начинается жилая зонаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Мы сами себя затопили - подвел полотенцесушитель»

- В Польше мы купили нестандартной формы полотенцесушитель. Повесили его, и все было хорошо до одного момента. Приходим домой - а по всей квартире вода. Пес спасается от наводнения на тумбочке около двери. Стоит, дрожит, а в зубах любимая игрушка. Мы еще тогда подумали, что лопнул аквариум. Но нет - это прогнил наш полотенцедержатель - и весь день из трубы хлестала горячая вода. Потом уже выяснилось, что он был предназначен только для частных домов, у которых своя система отопления. Паркет вздулся, мы думали, что придется менять. Но потом он высох и стал как новенький, - вспоминают супруги.

В аквариуме живут техасская циклазома и сомФото: Павел МАРТИНЧИК

Кухня у ребят сборная.

- Каркас и столешницу мы заказали в одном месте, а фасады из массива дерева - в частной небольшой мастерской. Своими руками сделали гардероб. Заказали распил, сели и собрали. Осталось только доделать фасады, - показывает Андрей.

Фасады в кухне сделаны из массива ясеняФото: Павел МАРТИНЧИК

Ручки в кухне из натуральной кожиФото: Павел МАРТИНЧИК

Светильник супруги заказали через интернет, на китайском сайте AliExpress. Он стоил около $60. В минском магазине такой же Галя нашла за $500. Черную латунную сантехнику ребята тоже заказали на сайте. Прошло уже 3 года, а все исправно работает.

Светильник-паук с AliExpressФото: Павел МАРТИНЧИК

Сантехнику из латуни супруги заказали на китайском сайте

Необычное решение: нарядная люстра в санузлеФото: Павел МАРТИНЧИК

Высокий бачок и нарядная люстра сделали превратили туалет в парадное помещениеФото: Павел МАРТИНЧИК

Шкура теленка на полу - настоящая, ее привезли из Карпат родители девушки. Когда хозяев нет дома, пес Оскар атакует ее и пытается грызть.

Шкура теленка на полу - настоящая. Джек рассел Оскар любит нападать на нее, когда хозяев нет домаФото: Павел МАРТИНЧИК

Домашний любимчик Оскар. Фото: архив пары

ЧТО ПОЧЕМ?

Весь ремонт с мебелью и техникой обошелся в $16 000. В том числе:

- Паркет - примерно $1000

- Балки на потолке - $500

- Каркас кухни - $1300. Фасады из массива дерева - около $500

- Стул - 47 руб.

- Светильник - $60