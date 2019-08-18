Что есть до и после тренировки

Минский полумарафон все ближе: 15 сентября около 40 тысяч любителей бега выйдут на старт трех дистанций (5 км, 10,5 км, 21 км). Команда «Комсомольской правды» в Беларуси» провела тренировку, к которой присоединились и наши читатели. Занятие провел Сергей Долидович - легендарный белорусский лыжник, который выступал на семи Олимпийских играх (больше никто в мире среди лыжников не может похвастаться таким достижением), победитель этапов Кубка мира в гонках на лыжах и лыжероллерах, специалист на длительных дистанциях. Выступления на больших профессиональных стартах он завершил в прошлом году накануне своего 45-летия!

Для лыжников кроссы в период летней подготовки - вполне привычное дело. К тому же сейчас Сергей Долидович активно принимает участие в полумарафонах и стартах по триатлону (плавание, велосипед, бег). В ходе нашей тренировки паузы между упражнениями он виртуозно заполнял воспоминаниями из карьеры и, конечно, давал советы:

- Вот хорошее и, возможно, забытое упражнение «мельница» - разминаем поясницу. Спина находится в статичном положении, не крутите ее - так 20 повторений. Теперь делаем махи руками перед собой. С виду детское упражнение, но оно меня не раз спасало - очень хорошо для грудного отдела позвоночника. Руки должны быть параллельно и «ходить» как по струнке, вы должны чувствовать натяжение. Так можно и бицепсы подкачать.

Сергей Долидович показал, как правильно делать упражнения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разминку и пробежку мы дополнили упражнениями на координационной лестнице, после чего сделали заминку (восстановительную растяжку) и приступили к самой вкусной части: подкрепились йогуртом Teos и поговорили о тренировках и питании.

С помощью упражнения на координационной лестнице улучшается координация и скорость работы ног.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда «Комсомольской правды» в Беларуси» провела тренировку к полумарафону.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Будете ли вы участвовать в Минском полумарафоне?

- Конечно, у меня это уже вошло в привычку. В прошлом году бежал со старшей дочкой, в этом тоже побежим 21 км. Я буду контролировать темп и все остальное. Для нас, спортсменов, это хорошая тренировка. Лыжники по три часа могут бегать. Если я выступления на больших лыжных стартах завершил, то дочь только начинает, недавно стала чемпионкой Беларуси среди юниоров. В прошлом году очень хорошо бежалось: в городе машин нет, трасса как раз проходила возле нашего дома, жена и дочки сопровождали нас на велосипедах. Эмоции похлеще, чем на Олимпийских играх (смеется).

Упражнения для ног направлены на качество движений.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Долидович провел тренировку по подготовке к полумарафону для команды «КП».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как любителю, начинающему бегуну подготовиться к полумарафону?

- Это надо было делать вчера (смеется). За месяц новичку с нуля не подготовиться к 21 км - очень большой стресс для организма. Поэтому начинающим разумнее заявиться на 5 км, но сначала попробовать себя на меньших дистанциях, потренироваться. Само собой, надо изучать методики подготовки, а лучше, чтобы кто-то из профессионалов поставил правильную технику бега.

Любое правильное упражнение заставляет определенную мышцу работать по максимуму.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как правильно принимать воду и пищу по ходу дистанции?

- Пить воду по своим ощущением. Кто-то это делает раз в 15 минут, кто-то - реже. Если бежите 21 км, то это надо делать обязательно. Если есть углеводные гели, тоже хорошо, они быстро усваиваются во время бега и помогают.

Выполнение упражнений поднимает настроение!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как правильно принимать пищу до и после тренировок (по времени и по питательности)? Какие продукты рекомендуют для этого?

- Утром много есть не надо: за два часа до старта - легкий завтрак. Вечером до забега хорошо подкрепиться спагетти или рисом. Жирную жареную пищу на это время надо исключить. Фрукты, где много клетчатки, например яблоко, не рекомендуется есть перед стартом, лучше выбрать банан. Молочные продукты лучше употреблять после финиша, примерно через полчаса-час.

Сергей Долидович советует употреблять молочные продукты после финиша, примерно через полчаса-час.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем, кто ведет активный образ жизни, надо помогать организму восстанавливаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тем, кто активно занимается спортом, рекомендованы перекусы в течение дня. Какие продукты лучше всего подходят для этого? Почему?

- Тем, кто ведет активный образ жизни, надо помогать организму восстанавливаться. В этом плане питание - один из главных факторов. Многие спортсмены после тренировок делают протеиновые коктейли. Йогурты с высоким содержанием белка тоже прекрасно подойдут. Кстати, они хороши и для перекуса в течение дня между основными приемами пищи, но желательно их съедать с чем-то еще, например печеньем.

Легендарный белорусский спортсмен Сергей Долидович рассказал о правильном питании.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Какие йогурты вы предпочитаете? Употребляете ли их отдельно или что-то готовите с ними? Есть ли любимые рецепты с йогуртом?

- Дочка открыла для меня рецепт: с йогуртом Teos делает различные салаты, получается очень вкусно и полезно. Еще добавляем его в мюсли - это хорошая комбинация углеводов и белков. Самое главное, что белок натуральный. В этом плане йогурт Teos прекрасно подходит. Я вообще люблю молочные продукты. Наверное, поэтому так долго и выступал, завершив карьеру в 45 лет. Режим, правильное питание и восстановление творят чудеса (смеется).

После тренировки подкрепились йогуртом Teos.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как правильно бегать, чтобы бег приносил удовольствие и пользу?

- Если говорить в целом о любительском спорте, то важно, чтобы он приносил удовольствие. Надо выбирать нагрузку так, чтобы организм ее адекватно воспринимал. Если у человека есть избыточный вес, то разумнее сначала проконсультироваться со специалистами, пойти на плавание, освоить велосипед, привести себя в порядок и потом пробовать бег. Не надо сразу гнаться за сумасшедшими результатами, не зря же есть разные уровни. Условно говоря - начальный, средний, профессиональный. Занятия спортом должны приносить удовольствие.