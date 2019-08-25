Готовимся к полумарафону: выбираем форму для бега

В прошлом году в Минском полумарафоне приняло участие около 35 тысяч любителей бега. В этом году 15 сентября участников может быть еще больше. Смотря на других, многие вдохновляются и приобщаются к беговому движению. Но первые шаги часто сопровождаются неправильным выбором формы. Хотя и опытные марафонцы порой расплачиваются на дистанции за неправильно подобранные шорты и майку.

ДЛЯ БЕГА - СИНТЕТИКА

Форма для забегов должна обеспечивать влагоотвод и терморегуляцию. С этим лучше справляются специальные синтетические материалы. Хлопок быстро впитывает пот, и одежда становится тяжелой - впоследствии на длительных дистанциях она может натирать тело, а в прохладную погоду привести к переохлаждению.

Беговая экипировка должна быть легкой, эластичной, не сковывать в движениях. В более прохладную погоду одеваться надо так, чтобы форма была в несколько слоев, в этом плане куртка-ветровка - незаменимый атрибут спортсмена.

Чтобы оценить специальную форму для бега, корреспондент KP.BY вместе с белорусской триатлонисткой Валентиной Зеленкевич отправились в фирменный магазин итальянского бренда Macron.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Специалисты магазина предложили несколько вариантов для различных погодных условий.

- Любители выбирают форму по соотношению цена - качество. Наше преимущество в том, что экипировка Macron изначально держит высокую планку по своим качественным и технологическим характеристикам. Так же, как и в Европе, у нас часто бывают распродажи. Другой важный фактор - удобство, вы наверняка сразу это отметили, - сказал директор магазина Macron Store Minsk Владимир Русак.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Мужская майка RUN PERCY

Главная особенность - трехмерные сетчатые вставки для вентиляции и невесомость материала. Невидимые швы и анатомические вставки сразу создают ощущение комфорта. Материал благодаря фирменной технологии MDrySystem отводит от тела влагу, которая быстро высыхает. Спереди есть отверстие для наушников, сзади - 2 кармана. И еще в футболку встроены светоотражающие элементы, чтобы можно было безопасно тренироваться поздно вечером - не придется крепить неказистый фликер.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Укороченные шорты RUN TOM

Благодаря эластичному микроволокну сразу ощущается легкость и удобство. Внутри вшиты дополнительные трусы, сзади есть карман с внутренней водонепроницаемой мембраной и застежкой-молнией (благодаря автоблокировке не расстегнется сам по себе). Лазерная отделка завершает образ.

ВЕТРОВКА-ТРАНСФОРМЕР

Второй комплект - чистый кайф. В беговых лосинах Run Zack сразу ощущается комфорт. Они плотно и удобно сидят, даже оказывают компрессионный эффект. Разумеется, и тут есть материалы с технологией MDrySystem. Надеваешь - и сразу хочется побежать.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Ветровка Chinook Pro Run - это открытие. Обычно бегаю в старой любимой ветровке, но не думал, что может быть что-то еще легче. Идеальный вариант для лета, поздней весны и ранней осени. Ведь даже в теплую погоду может быть ветер, а после пробежки хорошо сделать растяжку и упражнения. И тут ветровка весьма кстати. Главная фишка - куртка легко складывается и крепится на руке. Также есть выдвижной капюшон, сеточка и клапаны для вентиляции и отвода влаги.

Также в Macron большой выбор компрессионной одежды, которая снижает вибрацию в мышцах, улучшает кровообращение.

ДИЗАЙНЕРОВ ФОРМЫ ВДОХНОВИЛ ХУДОЖНИК МОНДРИАН

- Macron уделяет внимание деталям: модному фасону, трендовым цветам, - отмечает руководитель департамента маркетинга Анастасия. - Например, геометрические узоры последней весенне-летней коллекции вдохновлены творчеством голландского художника Пита Мондриана. Так как большинство мужчин не любит выделяться, в их коллекции более спокойные цвета и принты, у девушек, наоборот, яркие.

После примерки Валентина Зеленкевич осталась довольна. На профессиональных соревнованиях по триатлону завершающий беговой этап она преодолевает как раз в форме такого класса.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Для меня важно, чтобы экипировка соответствовала сезону, была легкой. Еще один из главных критериев - минимальное количество швов, чтобы ничего не натирало. Анатомические вставки помогают влагоотведению и вентиляции. Весеннее-осенняя экипировка должна удерживать тепло, защищать от ветра.

Также внимание уделяю и внешнему виду, тому, как я ощущаю себя в экипировке. Если я померила и мне нравится, то я куплю, потому что мое внутреннее состояние влияет на спортивный результат. Смотря в зеркало, надо ощущать себя красивой, уверенной. Можно сказать, в спортивной форме надо ощущать себя супергероем.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Какое впечатление от экипировки Macron?

- Ранее с этим брендом была знакома только понаслышке. После примерки осталась под впечатлением - только положительная оценка. Понравился дизайн, фасон, сочетание цветов, технологические решения, которые помогают спортсмену во время тренировки или соревнований. Откровенно говоря, примеряя легинсы, обычно чувствую, как где-то жмет, - на свою фигуру редко нахожу форму, чтобы сразу было удобно. Померила форму - все село идеально. Все-таки фигуру хочется подчеркнуть, не зря же над ней работаем (улыбается). (Подробнее о женском варианте смотрите на видео.)

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЙТИ В МАГАЗИН MACRON ЗА ПОКУПКАМИ

1. Развитие бренда. Macron - это качественная спортивная одежда, создаваемая с применением передовых технологий. Компания начала свой путь с 1971 года. К настоящему моменту более 10 000 команд из разных видов спорта выбирают Macron. Например, футбольные клубы Италии «Лацио», «Болонья», «Спортинг» (Португалия), «Реал Сосьедад (Испания), «Ницца» (Франция), а также волейбольный «Газпром Югра» и баскетбольный «Virtus».

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

2. Официальный представитель в Минске. Форму доставляют напрямую из Италии. Если нет размера одежды или товара, которые приглянулись, то под ваш заказ их привезут из Италии в течение максимум двух недель. Это сделают даже ради одной единицы товара!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

3. Онлайн-магазин и доставка. Выбрать товар можно в онлайн-магазине. Его доставят в любой уголок не только Беларуси, но и мира. Курьер привезет заказ с возможностью примерки без оплаты заранее. Либо, наоборот, можно оплатить товар «онлайн» заранее на сайте, чтобы его доставили как подарок вашим друзьям.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

4. Ценовая политика и широкий выбор. Есть линейки одежды как более бюджетные, так и продвинутого уровня. На распродажах беговые майки можно купить за 30 рублей. Обычную спортивную форму, например шорты, можно выбрать из каталога за 25 рублей. В том числе есть детские комплекты - можно экипировать всю семью. Распродажи проводятся несколько раз в год, скидки бывают до 50 - 70%. Также в магазине продается оригинальная форма и атрибутика сборной Беларуси по футболу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

5. Все в одном месте. Кроме формы в магазине есть обувь для разных видов активности, аксессуары (сумки, рюкзаки, повязки, шапки, шарфы, перчатки, питьевые бутылки и т. д.), инвентарь (мячи, барьеры, координационные лестницы, фишки для тренировок). В одном месте можно найти все что нужно.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

6. Эксклюзивность и индивидуальный подход. Под заказ дизайнеры сделают эксклюзивный дизайн любой (беговой, футбольной, волейбольной и т. д.) формы как для профессиональных, так и для любительских команд. Также в магазине на форму за 20 минут нанесут номер и фамилию.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

7. Рассрочка. Покупки в магазине можно оплатить картами рассрочки «Халва» и «КартаFUN» (до двух месяцев) либо картой-кешбэк «O-GO!» .

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