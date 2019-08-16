2019-08-16T13:48:32+03:00
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Сына Макса Коржа назвали Назар и покрестили в церкви

Церемонию провели на родине родителей в Лунинце [фото]
Эвика ОТТО
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Сына Макса Коржа назвали Назар и покрестили в церкви в Лунинце. Фото: Инстаграм Татьяны КоржСына Макса Коржа назвали Назар и покрестили в церкви в Лунинце. Фото: Инстаграм Татьяны Корж
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14 августа сыну известного рэпера Макса Коржа исполнилось два месяца. Накануне малыша покрестили в церкви в Лунинце. Об этом сообщила жена артиста Татьяна в своем блоге в Инстаграме.

«Назарий» - так скромно подписала мама фотографию с крещения. Имя Назарий или Назар - древнееврейское имя, буквально трактуется как «посвятил себя Богу».

14 августа сыну известного рэпера Макса Коржа исполнилось два месяца. Фото: Инстаграм Татьяны Корж

14 августа сыну известного рэпера Макса Коржа исполнилось два месяца. Фото: Инстаграм Татьяны Корж

Пост набрал почти 35 тысяч лайков. Подписчики Татьяны поздравили супругов с радостным событием. Известная певица IOWA написала: «Счастья». Молодая мама часто балует подписчиков фотографиями новорожденного сына и его старшей сестры - 6-летней Эмилии. Девочка с удовольствием нянчится с младшим братом.

«Моя любовь удвоилась. Это невероятно - быть мамой сына и дочки», - растрогала подписчиков Татьяна, выложив фото, где Эмилия целует крошку Назара.

«Моя любовь удвоилась. Это невероятно - быть мамой сына и дочки», - растрогала подписчиков Татьяна. Фото: Инстаграм Татьяны Корж

«Моя любовь удвоилась. Это невероятно - быть мамой сына и дочки», - растрогала подписчиков Татьяна. Фото: Инстаграм Татьяны Корж

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сам Макс Корж готовится к концерту на стадионе «Динамо», который состоится 24 августа. Билеты, кстати, уже распроданы.

Эмилия с удовольствием нянчится с младшим братом. Фото: Инстаграм Татьяны Корж

Эмилия с удовольствием нянчится с младшим братом. Фото: Инстаграм Татьяны Корж

Фото: Инстаграм Макса Коржа

Фото: Инстаграм Макса Коржа

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