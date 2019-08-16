2019-08-16T12:23:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Премьер-министр опровергает: Латвия не планирует покупать энергию с БелАЭС!

Кришьянис Кариньш назвал недавние заявления президента Литвы недоразумением
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Рига открывает границы для российской электроэнергии, а не белорусскойРига открывает границы для российской электроэнергии, а не белорусскойФото: Павел МАРТИНЧИК
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Латвия не собирается покупать энергию с Белорусской атомной электростанции, сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Таким образом, он опроверг прозвучавшее накануне заявление литовского президента Гитанаса Науседы о том, что Рига планирует это делать после запуска станции.

По его словам, «возникло недоразумение».

- Я боюсь, что он (Науседа. - Ред.), вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу еще раз повторить - латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Беларуси. Об этом вообще не идет речи, - цитирует премьера портал skaties.lv.

Речь идет о планируемом открытии латвийско-российской границы для торговли электроэнергией после того, как Литва прекратит импорт электроэнергии из Беларуси, а не о покупке белорусского электричества, уточнили в Министерстве экономики Латвии.

Сейчас электричество из Беларуси попадает на территорию Евросоюза только через территорию Литвы. Вильнюс, являясь основным критиком проекта БелАЭС, предпринимает меры для того, чтобы электроэнергия, вырабатываемая в Островце, не смогла попасть на территорию страны.

Напомним, ядерное топливо для атомной станции планируется доставить к 1 октября. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго - на июль 2020-го.

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