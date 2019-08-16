БИ-2 примерили «Куртки Кобейна»

Группа «Би-2» выпустила первый полноформатный студийный альбом сайд-проекта «Куртки Кобейна», в который вошли 11 треков в разной стилистике — от электроники до рока и хип-хопа.

Лидер группы Нирвана тут упомянут, конечно же, для «красного словца». На самом деле проект далек от гранжа – музыкального стиля, родоначальником которого был Курт Кобейн.

Куртки Кобейна - Нити ДНК [Монеточка, Би-2]. Видео: Би-2

- Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков, - рассказал Шура, солист группы «Би-2». - И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов.

Помимо «Би-2» в проекте принимают участие исполнители, имена которых публике отлично знакомы: Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Chad Channing (Nirvana), Монеточка, Антон Севидов (Tesla Boy), Анна Чиповская, MANIZHA, Ace MarCano, Midnight Faces, Zventa Sventana, Юрий Усачёв, Виталий Дубинин («Ария»), Глеб Колядин и Дмитрий Ашман.

Куртки Кобейна - Охота на кузнечиков (Диана Арбенина feat. Shura Би-2). Видео: Би-2

Все участники проекта представляют совершенно разные музыкальные направления. Многие музыканты стали не просто исполнителями сочиненных «БИ-2» песен, но и их соавторами. Именно этим обуславливается эклектичность композиций, которые невозможно поставить в рамки какого-то одного музыкального жанра.

Так, например, в результате случайной гастрольной встречи с группой «Ария» среди участников оказался басист Виталий Дубинин. В его коллекции есть культовая гитара Rickenbacher, звук которой очень подходил для трека. А дополнительную «паранормальность» композиции добавил голос Петра Мамонова из песни «52-й Понедельник» группы «Звуки Му».

Куртки Кобейна - Молитвы мёртвых. Видео: Би-2

Основными авторами песен являются «БИ-2», Михаил Карасев («Нечётный воин»), Олег Чехов и Диана Арбенина.

Интересно, что сведением альбома занимался в Лондоне Adrian Bushby, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в легендарной лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена Елена Шейдлина – фотоблогер и художница.

На а мы напомним, что 6 июня 2020 года легендарная группа «БИ-2» выступит в Минске на стадионе «Динамо» со своим новым грандиозным шоу NewBest.