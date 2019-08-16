«Наш старый новый дом!»: брестские евреи спустя 80 лет собрали $300 тысяч и выкупили синагогу

- У нас появился свой дом! Только что провели молитву Минха и прикрепили мезузу (небольшой футляр со свитком с цитатами из Торы, который вешается на двери еврейского дома – Ред.). Предстоит еще много работы, но у нас есть свой новый старый дом! – поделился в соцсетях радостной новостью Ефим Басин, историк и краевед, исполнительный директор Брестского еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Давид».

На двери повесии мезузу: это значит, что этот дом - еврейский. Фото: Ефим БАСИН

Брестские евреи выкупили здание на улице Советских пограничников, 52 в центре города. Это бывшая синагога Эгдеш, построенная между 1884 и 1896 годами. В 1939 здесь было убежище для беженцев из центральной Польши, охваченной войной. Рядом располагалась еврейская больница. В советское время синагога было национализирована – в здание поселили клуб «Прогресс». Ретро-вывеска напоминает о давно не существующем клубе и по сей день.

Так синагога выглядела когда-то, но чтобы вернуть ей исторический вид, нужны большие вложения.

- Здание принадлежало частному владельцу, цена вопроса – 300 тысяч долларов. Благодаря усилиям нашего раввина, спонсорской помощи со всего мира от многих организаций и людей, все получилось, слава Б-гу. Мы собрали эти деньги и решили приобрести здание, когда-то принадлежавшее еврейской общине. Так правильно. Конечно, несколько непонятно – мы покупаем то, что принадлежало общине, но все посчитали, что это лучший вариант. Предстоят еще большие затраты на доведение здания до ума. Но это уже потом. Пока радуемся! – делится подробностями сделки Ефим Басин.

Первая молитва в только что выкупленной синагоге. Фото: Ефим БАСИН

До сих пор брестские евреи чувствовали себя бедными родственниками в городе, который на протяжении нескольких веков был еврейским. На молитвы они собирались в арендованном помещении, куда на праздники не вмещались все желающие.

С просьбой помочь решить этот вопрос община обращалась к городским властям. Председатель горисполкома Александр Рогачук обещал, что синагоге в Бресте быть. А на встрече с послом Израиля Алоном Шогамом даже спонтанно выдвинул предложение: передать евреям в пользование – возможно, безвозмездное – здание бывшей лютеранской кирхи. Раввин Бреста Хаим Рабинович поблагодарил мэра за участие, хотя уже тогда было понятно, что это не лучшая идея. Поэтому община решила своими силами вернуть здание синагоги Эгдеш. Деньги собрали, считай, за 2 месяца. Сбор средств в интернете объявили в июне, и уже спустя 4 дня удалось собрать больше 100 тысяч долларов.

КСТАТИ

С конца XVIII до начала XX века в Бресте евреи составляли около 50-70% населения. Войну пережили только 19 брестских евреев.

В межвоенное время в Бресте работало 4 синагоги и несколько десятков молитвенных домов. Знаменита на весь еврейский мир брестская Большая хоральная синагога – одна из самых больших в Европе. Она была закрыта в 1939 году. Теперь это кинотеатр «Беларусь» на пешеходной Советской.