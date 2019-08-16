Александр Лукашенко о падеже скота: «Это вопиющая бесхозяйственность, разборки будут жесточайшие»

Во время рабочей поездки в Стародорожский район, что на Минщине, Александр Лукашенко возмутился участившимися случаями гибели в хозяйствах коров и свиней.

Помощник президента Александр Косинец привел статистику: в прошлом году в Минской области погибло 19,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 102,8 тыс. голов свиней. За первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тыс. голов, свиней - почти 60 тыс. Если пересчитать на полгода, то рост падежа крупного рогатого скота составил 17%, свиней - 24.

На это глава государства заявил, что по итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране.

- За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма - для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие, - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко заявил, что на самом деле падеж скота в регионе уменьшился: просто статистику перестали прятать и теперь цифры кажутся большими.

- Есть непроизводительное выбытие скота. Оно делится на три направления: падеж, убой или прирезка на месте и продажа населению. Эти два показателя - убой и продажа населению - всегда идут вверх, дабы скрыть падеж. Когда я пришел, мы это прекратили и сказали, что надо показывать то, что есть, - сказал он. - То есть мы убрали жуликов, показываем реальную картину.

Александр Лукашенко поручил детально разобраться в этой ситуации, в том числе Генеральной прокуратуре.

Напомним, за последние месяцы в СМИ и блогах появилась информация о нескольких громких случаях падежа животных - в Горецком районе Могилевской области коровы умирали от голода, здесь же находилось кладбище мертвых телят. В Жлобинском районе на Гомельщине работники сельхозпредприятия жаловались, что скот умирает прямо в своем навозе.

Также президент раскритиковал правительство и Минсельхозпрод за слабый контроль над вспашкой земель.

- Мы разучились пахать. Если поле вспахано через пень-колоду и завтра надо грейдером ровнять, то лучше не надо пахать. Никакая сеялка не выровняет, даже если многооперационная. За вспашку, я помню еще в мои времена партия требовала (молодцы, правильно требовали), надо очень много платить механизаторам, - заявил он.

Не обошел стороной Александр Лукашенко и уборочную. В столичной области осталось убрать около 5% зерновых.

- Мы все время говорим: уборка, уборка... И журналисты (они же не специалисты) подхватили это и раздули до космических размеров. Это даже не первый, а второй этап уборки. Первый - травы. Второй этап - уборка зерновых. Она уже перестала быть у нас главной, потому что мы зерновые поурезали, а остальное отдали под кукурузу, рапс. Колосовые у нас - не главное в уборке. К уборке еще огромные площади картофеля, сахарной свеклы. Вот где еще уборка, она только началась, - заметил он.

Президент призвал аграриев не ждать хорошей погоды, а активнее убирать зерно в ближайшие дни, чтобы получить в этом году 9 млн тонн зерна, включая кукурузу и рапс.

Правда, Александру Лукашенко запретил использовать комбайны на износ, чтобы не «рвать технику».

- Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите. Нет, значит, вручную косите и выносите, как это было раньше, - потребовал он от аграриев.

СПРАВКА "КП"

По данным Минсельхозпрода, в Беларуси зерно убрано с 2,1 млн га (без учета кукурузы). Намолочено около 5,8 млн тонн.