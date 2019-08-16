«Работают орнитологи». В Подмосковье самолет потерпел аварию из-за птиц, может ли такое случиться в Минске?

15 августа утром самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку на кукурузное поле сразу после взлета в аэропорту Жуковский. Причиной стало попадание стаи птиц в двигатели. К счастью, все, кто был на борту - 234 человека, остались живы. Жители деревни Рыбаки, рядом с которой приземлился самолет, рассказали, что птицы давно терроризируют аэропорт Жуковский. «Здесь рядом свалка и полным-полно чаек», - говорит один из пенсионеров.

Получается, что любая птица может посадить небесное судно на землю? Может ли такое произойти у нас? Мы обратились в Национальный аэропорт Минск.

- Аэропорт делает все, чтобы самолеты, взлетно-посадочные полосы, здания не привлекали птиц, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе предприятия. - Для этого установлены специальные технические устройства, которые отпугивают птиц. Это делается и с помощью шума, который неприятен птицам, визуальных и биоакустических эффектов. Также в Национальном аэропорту Минск работают квалифицированные специалисты в области орнитологии. Ими разработан комплекс мероприятий по обеспечению полетов.

Директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский высказался по поводу вынужденной посадки самолета в Подмосковье.

- Птицы всегда присутствуют возле аэропортов: они могут кормиться на взлетно-посадочной полосе или рядом на газонах. Еще одной причиной большого количества пернатых может стать то, что аэропорт построен слишком близко к свалке или другому месту концентрации птиц, - сказал он. - Ближайшая к нашему аэропорту свалка находится в Смолевичах. Знаю, что аэропорт нанимает орнитологов для изучения ситуации. Они ездят на эту свалку, следят за поведением птиц. Орнитологи в аэропорте обеспечивают безопасность полетов.

О конкретных устройствах, которые борются с птицами в столичном аэропорте, информации получить не удалось. Но есть некоторые часто используемые системы. Например, биоакустическое устройство издает тревожный сигнал для птиц. Он отпугивает пернатых в радиусе полукилометра. Эффективен и ультразвук, тем более люди его не слышат. Есть еще отпугиватели, которые имитируют крики хищников.