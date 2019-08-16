Группа «АГОНЬ»: «Песня “ОПА ОПА” понравилась четырехлетним детям, а кто-то пишет, что вырос на нашей музыке»

В 2007 году группа Quest Pistols стала известной благодаря песне «Я устал». Трек попал во многие поп-чарты, а текст знали даже те, кто не называл себя любителем такой музыки. В 2016 году бывшие участники группы Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский создали новую группу «АГОНЬ». 7 сентября «АГОНЬ» выступит в Лиде.

- Вас не смущает, что до сих пор, когда представляют группу «АГОНЬ», говорят «бывшие участники Quest Pistols».

Костя: - Это нормально абсолютно. Это правда. В Quest Pistols было лишнее звено, тормозившее развитие, мы просто решили от него отказаться. В Украине, кстати, нас давно уже так не представляют. Мы сделали достаточно много контента высокого качества, который ассоциируется с новым названием - «АГОНЬ».

Антон: - Относимся к этому как к званию (улыбается).

- Вы достаточно четко абстрагировались от старого творчества. В интервью говорили, что надоело петь старые песни. Сейчас группе больше трех лет. Что-то изменилось?

К.: - Мы очень любим свои старые песни и продолжаем успешно сотрудничать с нашим неизменным саунд-продюсером Сашей Чемеровым. Более того, их любят и хотят слышать люди. Однако многие из них мы действительно не поем по простой причине - артист должен идти вперед и создавать новое. Наш коллектив явно не группа одной песни, поэтому мы постоянно ищем новое дыхание в нашей музыке, но это не значит, что мы не поем старые хиты, которые много значат не только для публики, но и для нас самих.

А.: - Когда произошел разрыв, мы желали радикальных перемен. Мы утомились от привычного ритма нашей публичной деятельности и сценической жизни и решили больше экспериментировать. На самом деле это нужно было нам для того, чтобы перезагрузиться. Сейчас наше шоу включает в себя ряд песен времен Quest Pistols. Они исполняются в новом звучании и с новыми смыслами. Но если начистоту, то кто еще должен исполнять эти песни, если не мы?

«Сегодня трек живет неделю, а музыкальный альбом - месяц»

- Когда новому коллективу проще заинтересовать публику: в 2007-м или в 2019-м?

К.: - Очевидно, что в 2007-м нам вообще было очень легко, но это особый случай. Если же говорить в целом об индустрии, то сейчас информационное поле всего мира, в том числе шоу-бизнеса, очень быстрое и динамичное: трек живет неделю, альбом - месяц. Люди пролистывают ежедневно огромное количество контента. Удерживаться в этом потоке сложно, тем более быть сверху этого пласта информации. Но есть и хорошие новости - заявить о себе благодаря интернету и соцсетям может практически каждый. Удержаться и преуспеть по-настоящему - вот челлендж для артистов в 2019-м.

А.: - Новый не значит хороший. Талантливому артисту всегда есть место под солнцем.

- Среди ваших слушателей больше тех, кто знал Quest Pistols с самого начала, или уже успели вырасти те, кто узнал «АГОНЬ» без бэкграунда?

К.: - Я не проводил расследование, думаю, и тех, и других хватает. Наш трек-пранк «ОПА ОПА» был наиболее высоко оценен детьми 4 - 6 лет, а кто-то пишет, что вырос на наших песнях.

А.: - Все больше встречаю комменты в соцсетях такого типа: «Родители зачали меня под ваш трек «Ты так красива». А я больше люблю «ОПА ОПА». Что это значит?

«Знаю, что у вас есть Михалок, Корж и ЛСП. И что они классные»

- Когда вышел ваш альбом «Закладка», вы устроили интерактив, спрятав пластинки по городу, некоторые люди пошли их перепродавать. Такой отклик - это хорошо или плохо?

К.: - Это, безусловно, хорошо, плохо, когда отклика нет. Весь этот самиздат, которым являлся физический носитель альбома, и последующий квест был воспринят на ура, интерес был колоссальный, как и наш энтузиазм. Поддержали все: фаны, люди на улице, подписчики, пресса, друзья. Редко то, что ты делаешь, нравится всем, но тут как раз так сработало. И то, что кто-то из нашедших продавал альбом на сайте бесплатных объявлений, тоже отличный показатель.

А.: - Такой отклик - это лучшее, что произошло на этой акции. Кстати, продавали их по цене в три раза дороже себестоимости! Это очень высокая оценка нашего творчества.

- Несколько месяцев назад вы выступали в Минске, скоро приедете на фестиваль Lidbeer в Лиде. А с кем-то из белорусских артистов совместного творчества не планируете?

К.: - Мы всегда открыты к интересным коллабам, но редко специально планируем сотрудничество. Коля Воронов, Саша Ревва, Ирина Горбачева - все это вышло достаточно спонтанно и органично. Я, к сожалению, мало знаю белорусских артистов. Знаю, что есть Михалок, Корж и ЛСП. И что они классные. Время покажет.

- Кстати, о клипе «Тебе 20» с Ирой Горбачевой. Как решили посотрудничать?

К.: - С Ирой познакомился наш саунд-продюсер и сонг-райтер Саша Чемеров в Лос-Анджелесе. Они сразу нашли контакт, и уже через какое-то время оказалось, что новый трек «Тебе 20» ужасно нравится Ире и она хочет что-то с нами сделать. Дальше события развивались стремительно, учитывая плотный график съемок Ирины, мы с Антоном буквально за несколько часов сгенерировали идею клипа от начала до конца, рассказали ее Горбачевой, и она крикнула нам в ответ «да-а-а!». Образы, стилистика, стеб над обсасыванием темы 90-х людьми, которые их толком и не видели, постирония, гениальные монологи Иры - все это родилось в одном творческом порыве и желании сделать все по максимуму. Мы бы хотели продолжить наше сотрудничество, потому что Ира - наш человек. Такое ощущение, что я знаю ее с детства, посмотрим, что из всего этого вихря эмоций выйдет в итоге.

А.: - Мы выдумали настолько «конченую» идею клипа, что Ира не могла не согласиться. Тем самым она прошла тест на АГОНЬ-девчонку, и теперь мы так просто друг от друга точно не отвяжемся!

- Чего ждать от выступления группы «АГОНЬ» на Lidbeer?

К.: - Однозначно нашего по-доброму дикого, ультраэнергичного танцевального шоу. У нас обновился состав, помимо двух солистов, в Лиду приедут наши экстравагантные танцовщицы и диджей. У нас яркое световое шоу и высокий градус энергетики на сцене, очень надеемся, что белорусская аудитория примет нас тепло и мы вместе хорошенько оторвемся на этом концерте. Конечно же, мы споем новые треки и любимые хиты в новых аранжировках.

А.: - Ничего (улыбается)! Все ваши ожидания будут разбиты о скалы нашего агрессивного танцевального шоу. Мы, как бомбочка, взрываемся на сцене ярким салютом, оставляя осколки в сердцах зрителей. Исполним ностальгические треки, а также пару новых бэнгеров (хитов. - KP.BY), которые уже полюбились нашим фанам. Я и сам, стоя за кулисами перед выходом на сцену, не понимаю, чего ожидать от предстоящего концерта. Мы переживем это вместе. А значит, это будет особенный вечер.

КСТАТИ

Фестиваль Lidbeer пройдет в Лиде в шестой раз. В этом году выступят группы Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «АГОНЬ», «Сплин», «ЧАЙФ» и хип-хоп-исполнитель Элджей. С 10 утра в городе начинаются бесплатные развлечения для детей и взрослых, больше 200 палаток с вкусной и разнообразной едой и почти 100 ремесленников, у которых можно купить сувениры и украшения. Традиционно можно будет попасть на экскурсию на действующий пивзавод.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 7 сентября, концерт начинается в 18.00.

ГДЕ? Лида, у стен Лидского замка.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход на фестиваль свободный, билет на площадку гала-концерта - 14 - 19 руб.

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