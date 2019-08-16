2019-08-16T15:27:16+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Уральские пельмени» едут в Минск с новыми шутками

Все самое смешное из старого + новое шоу
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: организаторыФото: организаторы
Изменить размер текста:

Официальные представители «белого» юмора современности вновь едут в Минск! В новой программе только всё самое смешное и любимое, проверенное зрителями, а также самое новое. Так сказать, с пылу с жару, ну, или только что из кастрюли.

Уже который год «Уральские пельмени» смехом доводят людей до слез. Это их ошибки и оговорки превращаются в лучшие номера. Это они способны рассмешить людей всех возрастов. И это на их концерты люди приходят целыми семьями, чтобы посмеяться вместе с любимой командой с глазу на глаз, а не через телевизор. И вот, в год своего юбилея «Уральские пельмени» отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур».

В новом шоу «Лучшее» выступят Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева.

Каждое представление «Уральских пельменей» - это больше, чем просто концерт. Это настоящий театр, высмеивающий современные реалии и житейские ситуации. Искрометные шутки, полноценные декорации и артисты с огромным юмористическим стажем – вот за что зрители обожают команду. Не пропустите новую свежую порцию!

Афиша предоставлена организаторами

Афиша предоставлена организаторами

Когда: 1 декабря в 19:00

Где: Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

Цена вопроса: 49-159 BYN

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Квест «Шукай Lidbeer»: билеты на гала-концерт крупнейшего осенного open-air спрячут в 12 городах
Выиграйте пригласительные билеты для компании друзей на гала-концерт LIDBEER, где выступят Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «АГОНЬ». Хедлайнеры - хип-хоп-исполнитель «Элджей», «Сплин» и «Чайф»
Новости 24
В Гродно при раскопках «башни Витовта» нашли старинные ядра
В Копыле мужчина преследовал преступника с ножом и по телефону говорил милиции, где он сейчас
В Минске в метро на «Фрунзенской» закроют до конца месяца один из выходов
Под Мозырем украинская фура на повороте потеряла цистерну сжиженного газа
В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания 262 осужденных
В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису
Фото: в Гродно задержали продавца очков без трусов
После наезда «Лянчи» женщина скончалась на пешеходном переходе
В Солигорском районе второй месяц ищут мужчину с 6-летней дочерью
Лукашенко: «Не надо загонять комбайн в болото»
МВД задержало бывшего сотрудника за аферы с использованием милицейской формы
В Минске девушка за рулем Toyota сбила на переходе двух пешеходов
Лукашенко поехал проверить Стародорожский район
В Бресте будут судить пенсионера из Лунинца, которого обвиняют в убийстве трех человек