«Уральские пельмени» едут в Минск с новыми шутками

Официальные представители «белого» юмора современности вновь едут в Минск! В новой программе только всё самое смешное и любимое, проверенное зрителями, а также самое новое. Так сказать, с пылу с жару, ну, или только что из кастрюли.

Уже который год «Уральские пельмени» смехом доводят людей до слез. Это их ошибки и оговорки превращаются в лучшие номера. Это они способны рассмешить людей всех возрастов. И это на их концерты люди приходят целыми семьями, чтобы посмеяться вместе с любимой командой с глазу на глаз, а не через телевизор. И вот, в год своего юбилея «Уральские пельмени» отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур».

В новом шоу «Лучшее» выступят Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева.

Каждое представление «Уральских пельменей» - это больше, чем просто концерт. Это настоящий театр, высмеивающий современные реалии и житейские ситуации. Искрометные шутки, полноценные декорации и артисты с огромным юмористическим стажем – вот за что зрители обожают команду. Не пропустите новую свежую порцию!

Афиша предоставлена организаторами

Когда: 1 декабря в 19:00

Где: Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

Цена вопроса: 49-159 BYN