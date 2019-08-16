2019-08-16T17:25:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Выпившего минчанина на электросамокате оштрафовали и забрали права, которых у него нет

Мужчина должен уплатить государству 1275 рублей и три года не имеет права управлять авто, если получит права
Геннадий МОЖЕЙКО
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Белорусская ГАИ взялась за электросамокаты? Фото: Никита ПИНИГИН.Белорусская ГАИ взялась за электросамокаты? Фото: Никита ПИНИГИН.
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Глубокой ночью Александр, который работает барменом, возвращался с работы домой. Он ехал на электросамокате, и на улице Калиновского решил поехать не по тротуару, а по краю проезжей части - мол, 2 часа ночи, машин на дороге нет, а на проезжей части лучше асфальт. Проезжающая мимо машина ГАИ остановилась, и инспекторы стали оформлять нарушение. И заодно свозили мужчину на медицинское освидетельствование, подозревая, что тот выпил. Мужчина «дунул» на 0,32 промилле. Формально он был пьян, ведь допустимая норма - 0,3 промилле. Но превышение совсем небольшое, а до 2013-го такой показатель и вовсе считался нормой, ведь допустимый уровень тогда составлял 0,5 промилле.

В результате инспекторы ГАИ составили на мужчину протокол по статье 18.16.1 - «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Свою вину водитель признал. Поэтому дали минимальный штраф, предусмотренный этой статьей, - 50 базовых величин (1275 рублей) и лишили прав на три года - этого требует санкция статьи.

Интересно, что прав у Александра не было и до этого. Но как можно лишить того, чего нет? Юристы объясняют - это нормальная практика. В законодательстве сказано про «лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами». То есть даже если мужчина и получит права, воспользоваться ими он не сможет.

И второй момент: почему электросамокат приравняли к автомобилю. Юристы объясняют: все по закону. Хоть термина «электросамокат» и нет в ПДД, но, согласно пункту 2.26 правил, механическое транспортное средство - это транспортное средство (устройство, предназначенное для движения по дороге), приводимое в движение двигателем. А тот, кто управляет транспортным средством, является водителем и несет соответствующую ответственность. То есть, несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации, все произошло в рамках закона. Впрочем, Александр собирается обжаловать постановление в вышестоящей инстанции - в ГАИ города.

Напомним, этот случай произошел на фоне разговоров о планируемом ужесточении правил для тех, кто управляет электросамокатами и гироскутерами. Мощные устройства хотят приравнять к мопедам, на которые необходимо водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

- Изменения в законодательство подготовлены, в ближайшее время они вступят в силу, - недавно говорил в эфире телеканала СТВ официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.

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