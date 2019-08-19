Пить или не пить: что стало с питьевыми фонтанчиками в Минске?

Декоративные бюветы с питьевой водой популярны во многих жарких странах мира. Например, в итальянском Риме фонтанчики - почти на каждом углу. И если открытые источники еще могут вызвать сомнения, то закрытые полностью безопасны для здоровья – вода в Италии отличается высоким стандартом качества.

А как обстоят дела в Беларуси? В 2000-х годах в Минске реализовали программу, в рамках которой в каждом районе Минска пробурили скважины и соорудили декоративные источники питьевой воды. Всего их получилось больше десятка. Горожанам инициатива очень понравилась. Некоторые жители приходили к бюветам с канистрами, набирали их и тянули домой - странное решение, если учесть, что вода в фонтанчики подается из обычного водопровода. Особо ушлые жители приспособились даже мыть в них машины!

Но несколько лет назад стало известно, что фонтанчики будут отключать. По мнению властей, сейчас не те времена, чтобы вода из них бесконтрольно лилась и днем, и ночью. В «Минскводоканале» тогда объяснили:

- Источники отключены в связи с отсутствием финансирования городскими властями. Если нам снова станут поступать деньги, они вновь заработают.

С тех пор утекло много воды. Правда, не из фонтанчиков: сегодня в столице работают лишь 3 источника. Все они находятся во Фрунзенском районе: в парке 60-летия Октября, в парке «Медвежино» и на пересечении улиц Матусевича и Лещинского.

У бюветов есть свой график работы: с 29.04.2019 до 30.10.2019 гг. Попить водички можно с 10:00 до 22:00. Вода в них полностью безопасна для здоровья: «по всем показателям качество соответствует требованиям СанПиНа», - сообщили в «Минскводоканале».