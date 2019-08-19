2019-08-19T13:06:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Новое "дело медиков": бизнесмен Александр Шакутин пришел в суд поддержать брата

По громкому уголовному делу проходит 21 обвиняемый, суд начался 19 августа, в понедельник
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Бизнесмен Александр Шакутин пришел на судебное разбирательствоБизнесмен Александр Шакутин пришел на судебное разбирательствоФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В понедельник, 19 августа, в Минске начался суд над 21 фигурантом уголовного дела о коррупционных преступлениях. Среди фигурантов громкого уголовного дела - гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Столяров и его заместитель Зинченко.

В Минском городском суде еще до начало судебного разбирательства возле дверей зала стоит около сотни человек - родные, коллеги обвиняемых, журналисты. Все скамьи заняты - столько желающих поддержать фигурантов уголовного дела. Пришел поддержать одного из обвиняемых, Сергея Шакутина, своего родственника, и известный бизнесмен Александр Шакутин. Как писали СМИ, это брат предпринимателя. Держа руку на груди, бизнесмен с печальным лицом смотрел в "клетку". Видно, что он очень переживает.

В суд пришли около сотни человек Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В суд пришли около сотни человекФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Всего в "клетке" семеро обвиняемых - одна женщина и шестеро мужчин.

Напомним, в конце июня заместитель генерального прокурора Алексей Стук рассказал, что в Минский городской суд направлено новое "дело медиков", оно самое крупное по количеству обвиняемых: 21 человек, из них 8 представителей здравоохранения.

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