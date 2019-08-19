2019-08-19T18:27:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Моя ладонь превратилась в кулак!» Скульптуру Ленина с котиком переделали из-за нападения анархистов

Пострадавший от вандалов Ленин раньше указывал путь, а теперь показывает кулак. Да и цвет поменял на более суровый
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ленин с котиком после нападения вандалов: "Моя ладонь превратилась в кулак!". Фото: "Витебская весна".Ленин с котиком после нападения вандалов: "Моя ладонь превратилась в кулак!". Фото: "Витебская весна".
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Скульптура Ленина с котиком (о ней мы писали), которая стоит возле садоводческого товарищества «Лучеса», что под Витебском, теперь выглядит по-новому.

Весной на Ленина напали двое молодых мужчин. Они отломали Ленину руку и разбили котика. Драка вандалов с Ильичом попала на видео. Милиция нашла хулиганов. Оказалось, что Ленин с котом не понравился гостям города - 25-летнему жителю Лиозно и его 35-летнему другу из Сенно. Оба называют себя анархистами, так что вождя мирового пролетариата поколотили из-за идеологических разногласий. После этого инцидента Ленина обидели еще раз - облили красной краской.

Создатель скульптуры Игорь Высоцкий восстановил ее, только теперь она выглядит по-другому. Раньше Ленин ладонью указывал путь в светлое будущее (то есть, собственно, в садовое товарищество), а теперь грозит кулаком. Изменил он и цвет - из тепло-золотистого стал серебристо-серым.

Ленин с котиком после нападения вандалов: "Моя ладонь превратилась в кулак!". Фото: "Витебская весна".

Ленин с котиком после нападения вандалов: "Моя ладонь превратилась в кулак!". Фото: "Витебская весна".

Скульптура Ленина с котиком появилась на подступах к «Лучесе» стараниями председателя товарищества Игоря Теплякова. Он своими руками расчистил свалку, которая была когда-то на этом месте, вывез 22 мешка мусора и благоустроил территорию.

Изначально Ленин был теплого золотистого цвета, а после реставрации его перекрасили в серый. Фото: предоставлено администрацией садоводческого товарищества "Лучеса".

Изначально Ленин был теплого золотистого цвета, а после реставрации его перекрасили в серый. Фото: предоставлено администрацией садоводческого товарищества "Лучеса".

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