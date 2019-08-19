«Моя ладонь превратилась в кулак!» Скульптуру Ленина с котиком переделали из-за нападения анархистов

Скульптура Ленина с котиком (о ней мы писали), которая стоит возле садоводческого товарищества «Лучеса», что под Витебском, теперь выглядит по-новому.

Весной на Ленина напали двое молодых мужчин. Они отломали Ленину руку и разбили котика. Драка вандалов с Ильичом попала на видео. Милиция нашла хулиганов. Оказалось, что Ленин с котом не понравился гостям города - 25-летнему жителю Лиозно и его 35-летнему другу из Сенно. Оба называют себя анархистами, так что вождя мирового пролетариата поколотили из-за идеологических разногласий. После этого инцидента Ленина обидели еще раз - облили красной краской.

Создатель скульптуры Игорь Высоцкий восстановил ее, только теперь она выглядит по-другому. Раньше Ленин ладонью указывал путь в светлое будущее (то есть, собственно, в садовое товарищество), а теперь грозит кулаком. Изменил он и цвет - из тепло-золотистого стал серебристо-серым.

Ленин с котиком после нападения вандалов: "Моя ладонь превратилась в кулак!". Фото: "Витебская весна".

Скульптура Ленина с котиком появилась на подступах к «Лучесе» стараниями председателя товарищества Игоря Теплякова. Он своими руками расчистил свалку, которая была когда-то на этом месте, вывез 22 мешка мусора и благоустроил территорию.