2019-08-19T21:06:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Девочка хотела погладить таксу, а собака искромсала ей лицо

Под Минском случилось ЧП. Лицо 8-летней девочки изуродовала такса. Родители и ребенок не могут отойти от шока. Владелец собаки не понимает, как такое могло произойти с миролюбивым псом [осторожно: фото 18+]
Ольга ИВАШЕНКО
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Безобидная с виду собака искалечила лицо девочке. Фото предоставлено героями публикацииБезобидная с виду собака искалечила лицо девочке. Фото предоставлено героями публикации
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«Отвернулись на секунду - и тут же услышали крик ребенка»

- Я с тех пор не ем, не сплю. Ума не приложу, как со всем этим справляется мой ребенок, - едва сдерживая эмоции, говорит Екатерина Войнилович-Ясюченя. - На прошлой неделе мою 8-летнюю дочь Киру-Доминику вместе с еще несколькими детьми пригласили на детский день рождения, который родители именинницы решили провести в парке активного отдыха в Ратомке.

По словам Катерины, волноваться причин не было. С детьми были и родители именинницы, и две бабушки.

Еще неделю назад женщина и представить не могла, что ей и ее дочери придется пережить. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

Еще неделю назад женщина и представить не могла, что ей и ее дочери придется пережить. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

- Мы только успели прийти в парк и подойти к беседке, - рассказывает Алла (бабушка девочки-именинницы, на глазах у которой все и произошло). - Дочь пошла оплачивать квест. На полянке рядом стояли другие дети. Никакой собаки мы не заметили. В то же Станьково с животными, к примеру, нельзя. Ну, стоят дети и стоят. Только отвернулись поставить сумку - раздался крик. Когда дети расступились, увидели собаку. А рядом с ней Киру-Доминику всю в крови и рваных ранах. Кинулись звать на помощь руководство парка, уводить детей. К нашему ужасу, в парке не оказалось медработника. Кое-как нашли бинт и нашатырь. «Скорая» приехала минут через 20. До этого момента помощь девочке пыталась оказывать женщина, которая вместе с владельцем той самой собаки была в соседней закрытой беседке. Конечно, у меня есть чувство вины - ведь нам доверили детей. Но кто мог подумать, что в парке, где проводятся детские квесты, могут быть собаки без присмотра и компании, которые употребляют спиртное. Также не понимаю, как владельцы собаки могли привязать ее так далеко от себя.

Чтобы зашить все эти раны понадобилась почти двухчасовая операция. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

Чтобы зашить все эти раны понадобилась почти двухчасовая операция. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

- Помню все как в бреду, - рассказывает Катерина, мама пострадавшей девочки. - Мне сообщили, что дочь покусала собака. До места с мужем долетели почти одновременно со «скорой». Когда увидела Киру-Доминику, я разрыдалась. Это было ужасно: порвана губа, одна щека под глазом, вторая внизу. Хозяин собаки вел себя ужасно. Говорил: «Мамаша, успокойся и не истери». Ни о каких извинениях и речи не шло. Видя мое состояние, к ребенку врачи меня не пустили. В больницу с дочерью поехал муж. Я и владельцы собаки остались с милицией. Их компания продолжала жарить шашлыки. Когда закончились следственные мероприятия, я встретила владельца собаки вместе с его женой и ребенком на стоянке, и он сказал: «Ну что, сейчас успокоилась?».

Собака, которая покусала девочку. Фото предоставлено владельцем таксы

Собака, которая покусала девочку. Фото предоставлено владельцем таксы

«Дочь спрашивает: «Мама, когда мое лицо снова будет красивым?»

После случившегося девочке сделали операцию в центре челюстно-лицевой хирургии.

- Врачи зашивали все раны два часа. Не знаю, как она пережила эту боль, ведь до операции она была просто перевязана почти сутки и не разрешила даже делать ей обезболивание. Говорила: «Мне ничего не надо». Постоянно молчала из-за шока.

- Помимо рваных ран и боли, у ребенка еще и огромная психологическая травма. С дочерью и вами работают психологи?

- В больнице нам сказали, что таких специалистов у них нет. Сегодня (19 августа. - Ред.) нас выписывают. Мы сами будем обращаться к психологам. Сегодня прием у меня, завтра - у дочери. Моральное состояние ужасное. От комментариев людей, которые говорят «сама виновата», чувствую себя загнанной в угол. Такая же позиция, к слову, и у владельцев собаки. Читала комментарии, где все очень жалеют собачку. Кстати, свидетели произошедшего говорят, что на фотографиях в интернете не та собака, которая напала на моего ребенка. Мол, та была гораздо больше и лохматая - помесь таксы и другой породы собак. Все это предстоит выяснить следствию. Владельцы собаки сейчас пытаются себя всячески обелить.

- Что вы имеете в виду?

- Они всем рассказывают, что извинились перед нами после случившегося. На самом деле попытку к примирению они сделали, только когда о ЧП заговорили в СМИ. Пришли в больницу. Но уже в тот момент нам эти извинения были не нужны. Мы подали на владельцев собак заявление в милицию.

- Дочь вам рассказывала, как все произошло?

- Да. Говорила, что увидели собаку и спросили у отдыхающей компании, можно ли ее погладить. Им сказали: «Собачка добрая. Собачка не кусается». Кира-Доминика наклонилась, чтобы ее погладить, и… все произошло в считанные секунды. Никто собаку не мучил, как это сейчас пишут.

- В каком состоянии Кира Доминика сейчас?

- Врачи зашили раны. На этом все. Дальнейшая реабилитация - на нас. Мы уже решили, что будем обращаться к пластическим хирургам и прочим специалистам, которые помогут пройти качественную реабилитацию. Дочь сейчас очень замкнута. Раньше она обожала собак. Дома у нее огромное количество игрушечных собачек. И настоящую очень хотела. После всего этого сказала, что больше собаку не хочет. Выбросила игрушку. Отказывается фотографироваться. Спрашивает: «Мама, когда мое лицо будет снова красивым?»

Для того, чтобы убрать шрамы, родители будут обращаться к пластическому хирургу. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

Для того, чтобы убрать шрамы, родители будут обращаться к пластическому хирургу. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

«Хочу помогать ребенку и готов нести ответственность. Но на контакт с нами родители не идут»

Мы дозвонились владельцу собаки Александру Варакса.

- Нам очень жаль, что все так случилось, мы искренне хотим помочь девочке. И деньгами, и любой другой помощью. У нас есть знакомые пластические хирурги… Но нас не подпускают, - говорит мужчина. - В настоящее время мы никак не контактируем с родителями девочки. Дважды пытались поговорить с ними в больнице. Но от помощи они отказываются.

- Вы считаете себя виноватым в произошедшем?

- Это ужасное стечение обстоятельств. Собаке 8 лет, и она никогда не была агрессивной. Всегда жила рядом с детьми. У меня у самого два ребенка. В тот день мы взяли собаку с собой. В парке было много ос, и одна из них укусила ее за лапу. Мы привязали ее подальше к дереву, чтобы рядом с ней осы не летали. Приехавшая компания детей остановилась в метрах десяти от собаки. Дети обступили ее - и все произошло.

Я обращался к специалистам - все как один говорят: когда к собаке близко приближаешь лицо, она может воспринимать это как агрессию.

- Где сейчас собака?

- На даче. Ведет себя абсолютно адекватно. Да, у нее нет прививки от бешенства. И я знаю, что девочке пришлось делать уколы и от этого… Но собака всегда с нами, и она точно не больна. Как бы там ни было, кто прав, кто виноват - решать следствию. Я уже просто жду результатов и готов нести ответственность за случившееся.

- Мама девочки говорит, что собака на фото не похожа на ту, которая покусала ребенка.

- Собака та, но она действительно не чистокровная такса. Помесь. Это правда. Но сейчас речь не об этом. Я могу только сказать, что ни от кого не скрываюсь и готов к диалогу. Сейчас нужны четкие взвешенные решения касательно здоровья ребенка, а не решать, кто прав, кто виноват. Ответственность и вина здесь лежит на всех.

КОМПЕТЕНТНО

Заводчица такс: «Таксы - недоверчивые собаки»

- Таксы хоть и не очень агрессивные собаки, но по своей природе очень недоверчивые, - комментирует Елена Сивая, заводчица питомника такс «Дарвен Вилич». - В описанной ситуации собака явно чувствовала себя плохо. Сначала ее укусила оса, потом она осталась без хозяина. А потом ее обступили дети. Такая ситуация для собаки стрессовая. Она невысокая, прыгать и убегать не могла, оставалось только защищаться. Считаю, здесь есть ошибки всех сторон. Владельцы собак должны следить за ними и помнить, что даже маленькое животное может вести себя непредсказуемо. Ответственность за собаку лежит на владельце. Так же как и ответственность за детей - на родителях.

Собственник парка активного отдыха «Кольт»: «В парке могут находиться и собаки, и дети»

- Наш парк - это участок леса, на котором мы можем устанавливать свои испытания, - пояснил собственник парка Сергей Громов. - По договору это открытая территория, здесь с равными правами могут находиться и взрослые с детьми, и отдыхающие с собаками.

- После ЧП с ребенком вас наверняка уже осадили проверками.

- Нет, проверок не было. Родителям пострадавшей девочке мы оставили все свои контакты. Но на связь с нами они не выходили.

МВД: «Будут предприняты все меры по защите прав пострадавшего ребенка»

- В настоящее время по поводу произошедшего проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства, - пояснила начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Решение озвучим после назначения и получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Будут приняты все меры, направленные на защиту прав пострадавшего ребенка.

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