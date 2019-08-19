Девочка хотела погладить таксу, а собака искромсала ей лицо

«Отвернулись на секунду - и тут же услышали крик ребенка»

- Я с тех пор не ем, не сплю. Ума не приложу, как со всем этим справляется мой ребенок, - едва сдерживая эмоции, говорит Екатерина Войнилович-Ясюченя. - На прошлой неделе мою 8-летнюю дочь Киру-Доминику вместе с еще несколькими детьми пригласили на детский день рождения, который родители именинницы решили провести в парке активного отдыха в Ратомке.

По словам Катерины, волноваться причин не было. С детьми были и родители именинницы, и две бабушки.

Еще неделю назад женщина и представить не могла, что ей и ее дочери придется пережить. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

- Мы только успели прийти в парк и подойти к беседке, - рассказывает Алла (бабушка девочки-именинницы, на глазах у которой все и произошло). - Дочь пошла оплачивать квест. На полянке рядом стояли другие дети. Никакой собаки мы не заметили. В то же Станьково с животными, к примеру, нельзя. Ну, стоят дети и стоят. Только отвернулись поставить сумку - раздался крик. Когда дети расступились, увидели собаку. А рядом с ней Киру-Доминику всю в крови и рваных ранах. Кинулись звать на помощь руководство парка, уводить детей. К нашему ужасу, в парке не оказалось медработника. Кое-как нашли бинт и нашатырь. «Скорая» приехала минут через 20. До этого момента помощь девочке пыталась оказывать женщина, которая вместе с владельцем той самой собаки была в соседней закрытой беседке. Конечно, у меня есть чувство вины - ведь нам доверили детей. Но кто мог подумать, что в парке, где проводятся детские квесты, могут быть собаки без присмотра и компании, которые употребляют спиртное. Также не понимаю, как владельцы собаки могли привязать ее так далеко от себя.

Чтобы зашить все эти раны понадобилась почти двухчасовая операция. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

- Помню все как в бреду, - рассказывает Катерина, мама пострадавшей девочки. - Мне сообщили, что дочь покусала собака. До места с мужем долетели почти одновременно со «скорой». Когда увидела Киру-Доминику, я разрыдалась. Это было ужасно: порвана губа, одна щека под глазом, вторая внизу. Хозяин собаки вел себя ужасно. Говорил: «Мамаша, успокойся и не истери». Ни о каких извинениях и речи не шло. Видя мое состояние, к ребенку врачи меня не пустили. В больницу с дочерью поехал муж. Я и владельцы собаки остались с милицией. Их компания продолжала жарить шашлыки. Когда закончились следственные мероприятия, я встретила владельца собаки вместе с его женой и ребенком на стоянке, и он сказал: «Ну что, сейчас успокоилась?».

Собака, которая покусала девочку. Фото предоставлено владельцем таксы

«Дочь спрашивает: «Мама, когда мое лицо снова будет красивым?»

После случившегося девочке сделали операцию в центре челюстно-лицевой хирургии.

- Врачи зашивали все раны два часа. Не знаю, как она пережила эту боль, ведь до операции она была просто перевязана почти сутки и не разрешила даже делать ей обезболивание. Говорила: «Мне ничего не надо». Постоянно молчала из-за шока.

- Помимо рваных ран и боли, у ребенка еще и огромная психологическая травма. С дочерью и вами работают психологи?

- В больнице нам сказали, что таких специалистов у них нет. Сегодня (19 августа. - Ред.) нас выписывают. Мы сами будем обращаться к психологам. Сегодня прием у меня, завтра - у дочери. Моральное состояние ужасное. От комментариев людей, которые говорят «сама виновата», чувствую себя загнанной в угол. Такая же позиция, к слову, и у владельцев собаки. Читала комментарии, где все очень жалеют собачку. Кстати, свидетели произошедшего говорят, что на фотографиях в интернете не та собака, которая напала на моего ребенка. Мол, та была гораздо больше и лохматая - помесь таксы и другой породы собак. Все это предстоит выяснить следствию. Владельцы собаки сейчас пытаются себя всячески обелить.

- Что вы имеете в виду?

- Они всем рассказывают, что извинились перед нами после случившегося. На самом деле попытку к примирению они сделали, только когда о ЧП заговорили в СМИ. Пришли в больницу. Но уже в тот момент нам эти извинения были не нужны. Мы подали на владельцев собак заявление в милицию.

- Дочь вам рассказывала, как все произошло?

- Да. Говорила, что увидели собаку и спросили у отдыхающей компании, можно ли ее погладить. Им сказали: «Собачка добрая. Собачка не кусается». Кира-Доминика наклонилась, чтобы ее погладить, и… все произошло в считанные секунды. Никто собаку не мучил, как это сейчас пишут.

- В каком состоянии Кира Доминика сейчас?

- Врачи зашили раны. На этом все. Дальнейшая реабилитация - на нас. Мы уже решили, что будем обращаться к пластическим хирургам и прочим специалистам, которые помогут пройти качественную реабилитацию. Дочь сейчас очень замкнута. Раньше она обожала собак. Дома у нее огромное количество игрушечных собачек. И настоящую очень хотела. После всего этого сказала, что больше собаку не хочет. Выбросила игрушку. Отказывается фотографироваться. Спрашивает: «Мама, когда мое лицо будет снова красивым?»

Для того, чтобы убрать шрамы, родители будут обращаться к пластическому хирургу. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

«Хочу помогать ребенку и готов нести ответственность. Но на контакт с нами родители не идут»

Мы дозвонились владельцу собаки Александру Варакса.

- Нам очень жаль, что все так случилось, мы искренне хотим помочь девочке. И деньгами, и любой другой помощью. У нас есть знакомые пластические хирурги… Но нас не подпускают, - говорит мужчина. - В настоящее время мы никак не контактируем с родителями девочки. Дважды пытались поговорить с ними в больнице. Но от помощи они отказываются.

- Вы считаете себя виноватым в произошедшем?

- Это ужасное стечение обстоятельств. Собаке 8 лет, и она никогда не была агрессивной. Всегда жила рядом с детьми. У меня у самого два ребенка. В тот день мы взяли собаку с собой. В парке было много ос, и одна из них укусила ее за лапу. Мы привязали ее подальше к дереву, чтобы рядом с ней осы не летали. Приехавшая компания детей остановилась в метрах десяти от собаки. Дети обступили ее - и все произошло.

Я обращался к специалистам - все как один говорят: когда к собаке близко приближаешь лицо, она может воспринимать это как агрессию.

- Где сейчас собака?

- На даче. Ведет себя абсолютно адекватно. Да, у нее нет прививки от бешенства. И я знаю, что девочке пришлось делать уколы и от этого… Но собака всегда с нами, и она точно не больна. Как бы там ни было, кто прав, кто виноват - решать следствию. Я уже просто жду результатов и готов нести ответственность за случившееся.

- Мама девочки говорит, что собака на фото не похожа на ту, которая покусала ребенка.

- Собака та, но она действительно не чистокровная такса. Помесь. Это правда. Но сейчас речь не об этом. Я могу только сказать, что ни от кого не скрываюсь и готов к диалогу. Сейчас нужны четкие взвешенные решения касательно здоровья ребенка, а не решать, кто прав, кто виноват. Ответственность и вина здесь лежит на всех.

КОМПЕТЕНТНО

Заводчица такс: «Таксы - недоверчивые собаки»

- Таксы хоть и не очень агрессивные собаки, но по своей природе очень недоверчивые, - комментирует Елена Сивая, заводчица питомника такс «Дарвен Вилич». - В описанной ситуации собака явно чувствовала себя плохо. Сначала ее укусила оса, потом она осталась без хозяина. А потом ее обступили дети. Такая ситуация для собаки стрессовая. Она невысокая, прыгать и убегать не могла, оставалось только защищаться. Считаю, здесь есть ошибки всех сторон. Владельцы собак должны следить за ними и помнить, что даже маленькое животное может вести себя непредсказуемо. Ответственность за собаку лежит на владельце. Так же как и ответственность за детей - на родителях.

Собственник парка активного отдыха «Кольт»: «В парке могут находиться и собаки, и дети»

- Наш парк - это участок леса, на котором мы можем устанавливать свои испытания, - пояснил собственник парка Сергей Громов. - По договору это открытая территория, здесь с равными правами могут находиться и взрослые с детьми, и отдыхающие с собаками.

- После ЧП с ребенком вас наверняка уже осадили проверками.

- Нет, проверок не было. Родителям пострадавшей девочке мы оставили все свои контакты. Но на связь с нами они не выходили.

МВД: «Будут предприняты все меры по защите прав пострадавшего ребенка»

- В настоящее время по поводу произошедшего проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства, - пояснила начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Решение озвучим после назначения и получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Будут приняты все меры, направленные на защиту прав пострадавшего ребенка.