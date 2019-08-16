Реальные доходы белорусов растут в два раза быстрее прогноза

Белстат посчитал, на сколько выросли реальные располагаемые доходы в первом полугодии. Это чистые доходы (то, что остается в кошельке после вычета всех налогов и сборов) в январе-июне выросли на 7% к уровню такого же периода 2018 года. Они также корректируются на уровень инфляции.

Посмотрим по статьям: 64% во всех доходах белорусов занимает оплата труда, 23,7% - пенсии, пособия и стипендии, 7,7% - поступления от предпринимательства, 4,6% - доходы от собственности.

Рост доходов продолжается с сентября 2017 года, а до этого они более двух лет падали. В прошлом году реальные доходы в Беларуси выросли на 8% - при официальном прогнозе 3,2%.

На этого год правительство заложило в прогноз тоже достаточно скромный рост - на 3,4%. Причем по первому полугодию в качестве ориентира - 2,8%. Однако надо понимать, что прогноз построен на консервативном сценарии развития экономики.

Отметим, что рост доходов замедляется: если к маю в годовом отношении динамика составляла 7,6%, к июню - произошло замедление до 7,2%, а теперь еще на 0,2% ниже.

При этом он пока серьезно опережает инфляцию в годовом выражении: если за шесть месяцев с начала года цены выросли на 3,1%, то в годовом выражении (к июлю 2018-го) - на 6%.

Как уже сообщала «Комсомолка», в июне средняя начисленная зарплата в Беларуси выросла на 0,8% до 1805 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в регионах традиционно была в Минске - 1498,7 рубля, наименьшая - в Могилевской области - 903,6.