Наши в лиге Европы: БАТЭ в шаге от цели, «Шахтер» поправил имидж

БАТЭ после победы в гостевом матче над боснийским «Сараево» (2:1) дома оставалось удержать или развить преимущество. С задачей минимум справились - 0:0. Хотя местами было жарко, на поле несколько раз вспыхивали потасовки. Главному тренеру Алексею Баге даже пришлось заменить Станислава Драгуна:

- Да, там пошла заварушка. Учитывая, что он был в эпицентре, все могло случиться, а мы были в одной минуте от плей-офф - он нужен нам без [лишних желтых] карточек. Заменили, плюс передернули команду соперника в плане эмоций, - сказал главный тренер. - Очень тяжело что-то говорить по матчу - нужно успокоиться. Единственное, мы должны были использовать преимущество в пространстве, а также действия соперника в обороне и забивать не один мяч. Имели очень много переходов из обороны в атаку, контратаку. Учитывая нашу быструю, технически оснащенную бригаду атаки, мы должны были выжимать из этого не один гол. Поэтому до конца было какое-то напряжение. Нервозом я это не назову, но соперник еще питал некоторые иллюзии.

Игроки гостей бились до последней минуты, а местами вместе с тренерским штабом провоцировали соперника и судей. Но Бага и его команда были к этому готовы:

- Нет, после того как в меня бросили зажигалку с трибуны, я не удивлен. Если там (в Боснии. - Ред.) трибуны так бросаются, то и футболисты обязаны так играть.

Тренер признался, что после игры у многих были микроповреждения:

- После игры в раздевалке сказал обычные, банальные слова поздравления. Потому там сейчас военный госпиталь после боя: перевязанные, перемотанные, без эмоций, отдали много сил. Естественно, я их поздравил за хорошую работу. Сейчас надо немножко отдохнуть, осмотреться, учитывая, что у нас еще есть неделя, нас ждет долгий перелет, синтетическое покрытие. Сейчас нужно немножко прийти в себя. Потому что много событий. В последнее время было над чем подумать и ребятам, и нам. Банально поздравил их, потому что они сами понимают, что прекрасно сделали свою работу, подарили радость людям, которые за нас искренне переживают.

В раунде плей-офф Лиги Европы БАТЭ сыграет с «Астаной». Интересно, что с 2008 года «желто-синие» лишь дважды не добирались до групповой стадии еврокубков. И оба раза преградой становились клубы из Казахстана: в 2013-м - «Шахтер» из Караганды, в 2016-м - «Астана». Баге есть что возразить на эту тенденцию:

- Каждая новая еврокубковая кампания - это новый вызов, новый экзамен. Есть такое, что казахские клубы ставили нам барьер. Тем не менее спокойно к этому отношусь. Надо готовиться к следующему сопернику по раунду плей-офф, как к команде из любой страны.

«Астана» пять лет подряд становилась чемпионом Казахстана, три сезона кряду играла в группе Лиги Европы. Там на ведущих ролях наш Иван Маевский. Первый матч пройдет в следующий четверг в Нур-Султане.

Солигорскому «Шахтеру» после поражения в Италии от «Торино» со счетом 5:0 оставалось только одно - поправить свое реноме. Получилось - ничья 1:1.

Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с итальянским «Торино». Фоторепортаж

Причем гости выставили практически оптимальный состав, хоть и было заметно, что мотивация у них ниже, чем в первом матче.

- Задача была максимальная - матч выиграть. А вторая - играть в футбол, смотрибельный для болельщиков. Показывать игру, которую мы хотим видеть, атакующую, с моментами и так далее, на фоне сильного соперника. Думаю, задачи были выполнены ребятами. Мы много угловых создали, достаточно агрессивно в отборе мяча работали, - сказал главный тренер «горняков» Сергей Ташуев. - Большой опыт для футболистов. Все в копилочку для молодежи, в частности для Эбонга.

Самым ярким моментом стали финты вратаря «Шахтера» Андрея Климовича за пределами штрафной площади: он трижды накрутил нападающего Симоне Дзадзу и отдал точный пас. Тут же возникли параллели: в июне голкипер сборной Германии Мануэль Нойер так же обвел «горняка» Юрия Ковалева. Тогда стали говорить, мол, наших даже вратарь обыгрывает.

Белорусов обыгрывал даже вратарь Германии: «Чего должно быть стыдно?»

Так что Климович ответил за белорусских футболистов, причем в игре с маститым соперником.