Для мальчиков и девочек старше 5 лет - отдельные туалеты и никаких контрольных по пятницам

В документе, размещенном на национально-правовом портале, описано, откуда должны привозить песок в детсадовскую песочницу, как должны выглядеть туалеты и школьное расписание. Конечно, это не все вопросы.

Начнем с уроков. Во-первых, в 1, 2, 5, 9, 10 и 11-х классах дети не могут учиться во вторую смену. Расписание должно быть выстроено так, чтобы ребята меньше уставали. Например, для младших школьников самыми сложными днями могут быть вторник или среда. А с 5-го класса - еще и пятница.

Измеряется это просто: есть предметы, которые требуют максимальной сосредоточенности. Для младших школьников это математика, иностранный, белорусский и русский языки. В средней школе добавляется физика и химия. Эти уроки должны чаще стоять в расписании вторыми-третьими. Физкультура может быть первым или последним уроком не чаще одного раза в неделю и не может быть два дня подряд.

Чтобы не утомлять школьников, количество контрольных тоже описывается в документе - не больше одной в день. И никаких контрольных на последнем уроке и в пятницу!

В постановлении описывается и как должна выглядеть школа. Например, никаких грызунов и насекомых, а туалеты для школьников, в отличие от детсадовцев, должны быть мужскими и женскими, для работников учреждения - отдельными. Для детей до 10 лет кабинки должны закрываться без запора.

Песок в песочницы должны привозить из специально установленных мест с подтверждающими документами. А в конце рабочего дня песочницы должны закрываться крышками.