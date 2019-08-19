Стань участником программы с Эдгардом Запашным на ТНТ!

Совсем скоро на ТНТ-International (Беларусь) стартует новый проект «Подъем», а в его рамках мы увидим «Телепортацию с Эдгардом Запашным». Это программа об именитых белорусских спортсменах, чьи фамилии уже вошли в историю мирового спорта. У читателей «Комсомолки» есть уникальный шанс попасть на съемки проекта, встретиться со знаменитым дрессировщиком, задать вопросы любимому спортсмену, а также попутешествовать по виртуальной реальности.

Итак, «Комсомольская правда» в Белоруссии», крупнейший VR-парк в Европе Teleport и сеть ресторанов «Мята Lounge» объявляют конкурс «Мое спортивное лето». Пришли свою лучшую фотографию летнего ЗОЖа со слоганом и стань участником конкурса. Победители станут героями «Телепортации с Эдгардом Запашным», куда придут олимпийский чемпион фристайлист Антон Кушнир, бронзовая медалистка Олимпийских игр гимнастка Любовь Черкашина, чемпион мира и Европы Степан Попов и многие другие именитые белорусские спортсмены. Съемки всех программ пройдут 27 августа.

Что нужно сделать? Пришли свое ЗОЖ-фото на электронный адрес: teleport@phkp.by Авторитетное жюри, в которое входят авторы программы и представители «Комсомолки», отберет самые креативные и интересные фото. О победителя мы объявим в газете и на сайте kp.by.