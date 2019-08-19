Влад Бумага - самый быстро растущий блогер в СНГ. Белорус получил бриллиантовую кнопку от YouTube

- КНОПКА!!! Приехала! МОЯ! Бриллиантовая!! КНОПКА-А-А-А-А!!! Спасибо вам! Спасибо YouTube. Я счастлив, счастлив, счастлив!!! - похвастался бриллиантовой кнопкой Влад Бумага (кстати, это его настоящая фамилия, а вот прозвище А4 - приобретенное) в своем Инстаграме. А пост лайкнули больше 282 тысяч человек.

Приз сделан из серебряной вставки с кусочком кристалла в форме треугольника - кнопки воспроизведения YouTube. Бриллиантовую кнопку белорусский блогер получил за 10 миллионов подписчиков. Больше, чем жителей в Беларуси! По последней переписи нас, напомним, 9,5 млн. Удивительно, но 7 миллионов подписчиков набралось меньше чем за год. В начале августа 2018 года на YouTube-канале A4 было только 3 миллиона.

Влад Бумага - самый быстро растущий блогер в СНГ. Всего за год он набрал 7 млн подписчиков. Фото: ВКонтакте

- В чем феномен А4? - спросила «Комсомолка» у CEO и учредителя студии MediaCube Михаила Быченка (MediaCube - официальный представитель YouTube и TikTok в Беларуси).

- Влад Бумага - самый быстро растущий блогер в СНГ. Почему он за год смог набрать 7 миллионов подписчиков? Влад изучает тренды и делает самый актуальный контент. Его можно сравнить с группой «Ленинград», которая делает такую же актуальную музыку. Если раньше канал A4 не был систематизирован, видео выходили нерегулярно, то сейчас у Бумаги - большая команда, есть офис и павильон для съемок. Когда на канале хорошо продуман контент, платформа сама помогает попасть ему в топ YouTube, - рассказывает Михаил Быченок.

Бумага - единственный блогер в Беларуси с таким числом подписчиков, на втором месте - Приятный Эльдар, у него 3 миллиона фоловеров.

Влад изучает тренды и делает самый актуальный контент, говорят представители YouTube. Фото: ВКонтакте

После бриллиантовой кнопки блогеры получают эксклюзивную рубиновую. Но для этого нужно набрать 50 миллионов подписчиков. Такая кнопка есть у самого популярного блогера в YouTube - шведа PewDiePie.

- У Влада Бумаги есть шанс получить такую кнопку, только если он начнет выпускать контент на английском языке, - добавил Михаил Быченок.