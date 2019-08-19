Стартовал второй этап голосования Премии «Народная Марка» Беларуси

В Беларуси продолжается народное голосование в рамках престижной ежегодной Премии потребительского признания «Народная Марка», которая в этом году проходит уже в седьмой раз и определит лидирующие бренды продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в нашей стране путем массового открытого опроса-голосования населения в СМИ.

С 16 августа по 15 сентября проходит второй из трех этапов голосования, в рамках которого белорусские потребители имеют возможность высказать свои предпочтения в номинациях непродовольственных товаров. Анкета для голосования доступна онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, а также в республиканской и региональной прессе. Общий тираж публикуемых анкет составит свыше 3 млн. экземпляров.

Традиционно, анкеты Премии не содержат подсказок в виде вариантов ответа. Все, что требуется от участников голосования – в каждой номинации указать название только одного бренда или производителя, чьей продукции они доверяют больше всего и которого считают достойным почетного титула народной любви и признания «Народная Марка».

Организаторы приглашают всех желающих жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам и производителям и стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков! Итоги первого этапа будут подведены 30 сентября.

ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Напомним, что в этом году во втором этапе голосования участвуют следующие номинации:

В1. Зубная паста

В2. Производитель зубной пасты

В3. Производитель средств по уходу за кожей

В4. Производитель средств по уходу за волосами

В5. Краска для волос

В6. Декоративная косметика

В7. Производитель бытовой химии

В8. Посуда с антипригарным покрытием

В9. Производитель кухонных плит

В10. Газовые котлы (для отопления помещений)

В11. Холодильник

В12. Стиральная машина

В13. Телевизор

В14. Корма для животных (торговая марка)

В15. Женское белье

В16. Трикотажные изделия

В17. Бельевой трикотаж

В18. Верхняя одежда

В19. Женские колготки

В20. Чулочно-носочные изделия

В21. Производитель обуви

В22. Производитель детских игрушек

В23. Производитель игрового и спортивного оборудования для детских площадок

В24. Детская одежда

В25. Детская обувь

В26. Производитель текстильных изделий

В27. Матрасы

В28. Постельные принадлежности

В29. Легковой автомобиль

В30. Грузовой автомобиль

В31. Шины

В32. Технические жидкости для автомобилей

В33. Производитель удобрений

В34. Производитель почвогрунтов

В35. Чугунная посуда

В36. Лакокрасочная продукция

В37. Строительные смеси

В38. Тяжелые строительные материалы (блок, кирпич, искусственный камень, плиты мощения)

В39. Напольные покрытия

В40. Натяжные потолки

В41. Керамическая плитка

В42. Производитель дверей

В43. Гипсокартон

В44. Производитель обоев

В45. Производитель окон

В46. Производитель корпусной мебели

В47. Производитель мягкой мебели

В48. Производитель мебели для ванной комнаты

В49. Гран-при непродовольственных товаров

Результаты народного голосования будут объявлены 6 декабря на торжественной Церемонии награждения победителей, которую все желающие смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by