2019-08-19T15:33:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Как живется минчанам возле популярного у грабителей ювелирного: «Тут доходило даже до стрельбы!»

Преступников ищет милиция, а магазин "Яхонт" в районе Осмоловки сейчас опечатан и закрыт.
Ольга ШИЛАК
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Магазин ограбили в субботу, 17 августа. Сейчас он закрытМагазин ограбили в субботу, 17 августа. Сейчас он закрытФото: Ольга ШИЛАК
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В районе Осмоловки местные жители обсуждают последнюю новость – ограбление ювелирного магазина «Яхонт» на улице Киселева. Напомним, 17 августа двое мужчин зашли внутрь, распылили перцовый газ и связали руки продавцов. Затем разбили витрины и похитили все драгоценности. Посетителей в магазине не было. Теперь преступников ищет милиция.

19 августа утром оградительных лент уже не было, но сам магазин закрыт, опечатан.

Дверь ювелирного магазина запечатана Фото: Ольга ШИЛАК

Дверь ювелирного магазина запечатанаФото: Ольга ШИЛАК

-У нас все тихо и спокойно, никто такого не ожидал. Здесь обычно немноголюдно, в магазине тоже пусто - мало кто золото покупает. А тут такое! - говорит жительница дома напротив магазина Людмила Ивановна. - Никто из наших ничего не видел, в окна ж не будешь каждый час смотреть. Да и это суббота, почти все на дачах. Заметила уже, когда милиция приехала, оцепили тут все, «скорая» была, оказывали продавщицам помощь, им же газ в глаза распылили. Милиционеры опрашивали жильцов ближайших домов, в кустах что-то искали - видимо, украденное. Кстати, до этого магазин уже пытались ограбить, я живу тут уже 50 лет, раза два точно попытки были. Доходило даже до стрельбы!

Интересно, что именно этот столичный магазин грабят уже в четвертый раз: в 70-е, 80-е и 90-е. В первый раз, в 1970-х, преступникам не удалось этого сделать. В 1980-х грабители ворвались в магазин в разгар рабочего дня, и милиция смогла оперативно задержать преступников по приметам, которые запомнили продавцы.

В конце 90-х «Яхонт» снова пережил нападение грабителей. Днем в магазин зашли двое мужчин в черных масках с оружием. Задержать грабителей сразу не вышло, их нашли только через несколько лет в Подмосковье! Ими оказались двое россиян, которые до этого были судимы.

- Я живу тут с 1997 года, на моей памяти уже раза три точно пытались грабить этот магазин. Стоит усиливать охрану, чтобы сохранить бизнес, раз столько попыток было! Не могу сказать, что обстановка здесь очень спокойная, грабили и соседнее здание, приходили к нам милиционеры с допросом, - говорит другая местная жительница.

Именно этот магазин грабят уже в четвертый раз Фото: МВД

Именно этот магазин грабят уже в четвертый раз Фото: МВД

В сети ювелирных магазинов «Белювелирторг», куда входит и «Яхонт», от комментариев отказались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) УК. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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