Александр Лукашенко назначил нового замглавы Администрации, в его сфере ответственности - и интернет

В Администрации президента Беларуси - новый заместитель главы. Сорокалетний уроженец Могилева Андрей Кунцевич до этого более двух лет был заместителем главы местного облисполкома, где отвечал в том числе за культуру и идеологию.

По образованию он журналист, закончил БГУ, трудился в Белыничской районке, потом пошел по вертикали - в Шкловский райисполком, оттуда - в областную Могилевскую администрацию.

Александр Лукашенко при назначении заявил, что новый замглавы его администрации ступает прямо «с корабля на бал», поэтому у него «времени для раскачки нет».

- Потому что предвыборная кампания - это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах, - цитирует его пресс-служба президента

Встречи с молодежью Александр Лукашенко назвал «самым слабым местом» госслужащих.

- Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто, - продолжил глава государства. - Интернет - это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию президента.

Работу идеолога Александр Лукашенко назвал трудной и многоплановой. Потому что, как он считает, «настоящими властителями человеческих душ и сердец не становятся, ими рождаются».

- Если назначен на большую должность, ты не должен думать, что уже бога за бороду взял и можешь сегодня идти вещать, а люди, сидящие перед тобой, внемлют, понимают и обязательно должны делать так, как ты скажешь, - напутствовал Андрея Кунцевича президент.

Говоря о роли своей Администрации в предстоящем избирательном процессе, он потребовал не вмешиваться в компетенцию ЦИК, но помочь провести парламентские выборы и «обеспечить идеологию этой кампании».

Оказалось, главному идеологу нужно будет обратить внимание и на сельское хозяйство.

- В уборочной кампании место Администрации президента должно быть. По всем вопросам. Я это открыто говорю, не скрывая, потому что очень большое внимание считаю нужным уделять работе с людьми, - сказал глава государства.

Сколько замов у главы Администрации президента Натальи Кочановой? Трое прежних - это бывший дипломат и спортивный чиновник Максим Рыженков, профессиональный юрист Валерий Мицкевич и экс-министр экономики Николай Снопков.

Работавший среди замов с апреля 2018 года Андрей Жевняк должности лишился.

Надо сказать, идеологическая должность в Администрации президента несколько лет не была такой явной, как раньше. До декабря 2016 года за госидеологию отвечал нынешний замминистра информации Игорь Бузовский.

Потом пришла новая команда - Наталья Кочанова и Максим Рыженков. Часть полномочий по идеологическому обеспечению власти, по собственному признанию президента, были переданы его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

Спустя почти три года в Администрации вновь появляется человек, ответственный за все - от государственных СМИ до вузов и обеспечения выборов.

Кстати, на освободившееся место зампреда Могилевского облисполкома назначен освобожденный в июне от должности министра здравоохранения Валерий Малашко.

Вышла рокировка: дело в том, что в этом кресле он уже был с 2009 до 2016 года. Сменивший его Андрей Кунцевич пошел наверх, а министра, не справившегося с коррупцией в здравоохранении, вернули обратно.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение новых глав Белыничского, Дрибинского и Чаусского райисполкомов. Новым первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли стал Иван Вежновец, заместителем - Оксана Константинович.