2019-08-19T16:17:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

Завод беленой целлюлозы в Светлогорске, построенный китайцами, белорусы будут запускать сами

Со специалистами из Поднебесной досрочно расторгли контракт - они за полтора года не смогли запустить производство
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Сейчас завод работает в режиме опытной эксплуатации. Фото: Максим Гучек /belta.byСейчас завод работает в режиме опытной эксплуатации. Фото: Максим Гучек /belta.by
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В реализации проекта завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, зловоние от которого изрядно потрепало нервы местным жителям, поставлена промежуточная точка. И она же, можно сказать, вновь отправная - для белорусских специалистов, которым теперь нужно разбираться с оборудованием самим.

Общее собрание акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК» согласовало порядок завершения контракта на строительство с китайской корпорацией САМСЕ. Он будет прекращен досрочно.

Завершать проект, в том числе проводить пусконаладочные работы, будут белорусские подрядчики.

Стороны, сообщили в пресс-службе «Беллесбумпрома», готовят соглашение о медиации. То есть хотят выйти из проекта без взаимных претензий.

Напомним, завод беленой целлюлозы был построен китайской корпорацией с привлечением связанного кредита КНР. Общая стоимость строительства, по подсчетам белорусской стороны, составила около 770 млн долларов. Китайцы должны были возвести под ключ производство мощностью 400 тыс. тонн сырья в год. Но его ввод в эксплуатацию больше года откладывается.

В конце 2017 года на новом заводе стартовала пусконаладка. Близлежащую деревню Якимова Слобода и город Светлогорск сразу накрыло зловонием. Это сильно взволновало местных жителей. И если поначалу руководство ЦКК и местные власти убеждали население в том, что газы не несут вреда здоровью людей и окружающей среде, то спустя почти полтора года Минприроды потребовало принять меры.

Сейчас завод работает в режиме опытной эксплуатации. Правительство рассчитывает вывести его на проектную мощность до конца года.

Это, кстати, уже второй проект в деревообработке, с которым специалисты из Поднебесной в Синеокой не справились. Года два назад корпорация «Сюань Юань» должна была ввести новое производство на Добрушской бумажной фабрике, но что-то пошло не так - и контракт расторгли. Завод не запущен до сих пор, а впечатлительные белорусы долго не забудут пеший поход китайских строителей из Добруша в сторону Минска в 2015-м - им тогда задерживали зарплату.

Во что выльется новое расторжение контракта по одному из крупнейших белорусско-китайских проектов, учитывая, что с КНР на политическом уровне у нас «всепогодная дружба» и стратегическое партнерство?

По мнению экономиста Ярослава Романчука, властям не мешало бы провести ревизию и аудит качества проектов из КНР.

- Без изменения системы контроля над тем, как реализуются китайские проекты под ключ, они могут стать источником опасности не только для экологии, но и для бюджета. И я не понимаю, почему бы белорусской стороне не обратиться в Международный арбитраж из-за срыва проектов, - отметил эксперт в беседе с «Комсомолкой».

Китай реализовал в Беларуси уже не один крупный проект. Как правило, КНР выделяет нам связанные кредиты, приходит со своими технологиями и специалистами. Некоторые из проектов, как, например, электрификация железнодорожного участка, весьма успешны. Другие, как модернизация цементных заводов, после ввода в строй завязли в долгах и вытягиваются за счет масштабной господдержки. Здесь вопрос, скорее, к менеджменту и качеству бизнес-планирования с белорусской стороны, а не к технологиям.

Кстати, Китай в ближайшие годы должен реализовать в белорусской столице два крупных проекта - построить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Причем без всяких кредитов, в качестве подарка, или технико-экономической помощи, как это официально называется.

Одно из условий такой помощи - строить будут по китайским нормам и техническим условиям с соблюдением требований ФИФА и УЕФА. Но без учета белорусских нормативных требований.

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