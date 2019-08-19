Сезон еще не начался, а за «Динамо» уже тревожно

На выходных в Орше прошла финальная стадия Кубка Салея, где играли сильнейшие клубы чемпионата Беларуси и минское «Динамо», которое готовится к новому сезону в КХЛ.

После выступления на турнире с Нижнем Новгороде к тренерскому штабу «Динамо» хватало вопросов: уступили московскому «Динамо» 1:4, а с ташкентским «Хумо» была победа (6:3) и поражение (1:5). В болельщицких кругах начались разговоры: уж если проигрываем недавно созданному клубу Узбекистана, то что говорить про амбиции на плей-офф КХЛ… Впрочем, на том турнире «Динамо» играло без легионеров - в составе было много молодежи на просмотре. Все надеялись, что на Кубке Салея будет другая команда.

Состав действительно был другой, но результат тот же. Сначала команда Крэйга Вудкрофта уступила «Динамо-Молодечно» - 2:4.

- Конечно, такой результат - большое разочарование для нас. Перед матчем в раздевалке мы говорили о значимости турнира, таких игр. Хотел бы, чтобы моя команда представила себя так же, как делал это Руслан Салей: со страстью, характером, беспрерывной тяжелой работой на льду. Увы, этого не получилось, - разводил руками Вудкрофт.

Интересно, что команду из Молодечно возглавляет Дмитрий Кравченко, который в прошлом сезоне входил в штаб Андрея Сидоренко в минском «Динамо». И Вудкрофта он обыграл его же оружием.

- Я пользуюсь системой Вудкрофта, которую он прививал в первом сезоне работы в «Динамо» (2016 - 2017 год. - Ред.). Мне нравится его подход, требовательность к спортсменам. Могу сказать, что в каких-то моментах я у него учился, и некоторые требования практикую в своей тренерской работе. Поэтому тут не было ничего личного. Я еще тогда говорил руководству, что зря Крэйга отпускают. Если бы он остался в «Динамо», то, возможно, результаты пришли бы быстрее, - сказал Кравченко.

В матче за третье место «зубры» уступили гродненскому «Неману» (2:3). И тут была своя ирония: решающую шайбу у гродненцев забросил Сергей Малявко. Еще пять дней назад он был на контракте в «Динамо», но потом его вместе с братом отпустили на все четыре стороны, мол, на их место есть более молодые игроки.

Вудкрофту пришлось повторять те же слова:

- Нас же результат естественно разочаровал. У нас были короткие хорошие отрезки, но мы просили действовать акцентированно все 60 минут: работать по схеме, поддерживать темп. А увидели только отрезки, которые не позволили заслужить победу. Что ж, это был хороший опыт для всех нас: команды, тренерского штаба.

- Иностранцы недавно присоединились к команде, некоторые еще не успели адаптироваться даже к часовым поясам. А здесь еще новая команда, новая система. Так что пока назову их работу уверенной. Понятно, что это не пик, но, надеюсь, он впереди. Пока же - примерно ожидаемо.

Трофей выиграла «Юность», обыгравшая «Динамо-Молодечно» - 3:2.

Тренер «Юности» Михаил Захаров как всегда много говорил не только о своей команде:

- Это не минское «Динамо». Это показало все проблемы белорусского хоккея. Когда докладывали, что у нас все хорошо, 25 школ, все здорово. Это не в минском «Динамо» дело. Это в системе хоккея. Ее не было. Она развалена. Мне жалко этих тренеров, честно сказать, они пытаются, работают, но не с кем, - сказал Захаров в эфире ОНТ.

С 20 по 25 августа «зубры» примут участие в Кубке ЛЖД (Латвийской железной дороги. - Ред.), где сыграют с рижским «Динамо», «Ак Барсом», «Автомобилистом», «Локомотивом».

UPD

«Динамо» делает решительный шаг в будущее»

Поздно вечермо в понедельник на сайте клуба появилось обращение к болельщикам от гендиректора Дмитрия Баскова:

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- Мы готовимся к старту в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги 2 сентября. Турнир, состоявшийся в Орше, стал одним из этапов подготовки, очень важным, но далеко не определяющим. В ростере команды на данный момент 37 игроков, часть из которых на просмотровых контрактах. Также стоит отметить, что для наших легионеров эти матчи стали первыми в ходе предсезонной подготовки, они только начинают вкатываться и набирать форму.

У нас остается две недели на то, чтобы определиться с составом, которым мы войдем в сезон. Впереди еще Кубок Латвийских железных дорог. В Риге тренерский штаб продолжит искать правильные сочетания, изучать возможности игроков, формировать и готовить команду к сезону. Этим процессом мы не могли жертвовать даже ради такого важного турнира, как Кубок Руслана Салея. По итогам матчей с «Динамо-Молодечно» и «Неманом» тренерский штаб получил много важной информации о состоянии команды в целом и отдельных хоккеистов. Безусловно, мы ставим высокие задачи в каждом соревновании, в котором принимаем участие, но все же определяющие для нас поединки начнутся в сентябре.

Клубы белорусской экстралиги, которые нам противостояли в Орше, произвели приятное впечатление. Наш тренерский штаб, в свою очередь, получил еще одну возможность изучить кадровый потенциал национального чемпионата. При этом мы безоговорочно согласились на изменения в регламенте турнира, которые позволили соперникам задействовать больше возрастных хоккеистов и легионеров. Это позволило придать Кубку больше зрелищности, повысить его спортивный уровень и сыграло в пользу интересов болельщиков.

Прямо сейчас «Динамо» делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба. При формировании состава мы в полной мере ощутили кадровый голод, который испытывает белорусский хоккей и национальная команда, как его вершина. Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но, в конечном счете, привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет «Динамо» и сборной стало бы еще труднее добиваться поставленных целей. Поэтому было принято решение омолодить состав. На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19-22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень. Это Павел Денисов, Андрей Павленко, Артем Аносов, Игорь Мартынов, Дмитрий Дерябин, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Вячеслав Грецкий, Никита Толопило, Александр Осипков. Я верю, что тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским и Континентальная хоккейная лига – это идеальные условия для их развития и прогресса. Безусловно, рядом с молодежью должны быть и опытные игроки, которые могут помочь им и повести за собой. С теми, кто способен стать лидерами и наставниками, мы в ближайшее время также определимся.

К слову, этот список динамовской молодежи не окончательный. Не исключаю, что состав «Динамо» пополнят и другие талантливые ребята. Переговоры ведутся сразу по нескольким хоккеистам. Я уверен, что новое поколение белорусских игроков способно вывести наш хоккей на новый уровень. Надо им в этом помочь. Причем, речь не только о «Динамо», но и других белорусских клубах. Конечно, сделай мы это, например, пять лет назад, сейчас не столкнулись бы с подобными трудностями. Но тогда никто не хотел работать на долгосрочную перспективу, ведь это непростой путь, чреватый неудачами и поражениями.

Прошу многочисленных болельщиков «Динамо» с пониманием отнестись к выбранной нами стратегии и тем сложностям, с которыми мы наверняка столкнемся при ее реализации. Сейчас нам необходима ваша поддержка. Могу гарантировать только одно: равнодушных на льду в форме «зубров» в предстоящем сезоне вы не увидите!