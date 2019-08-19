Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж: «На девичнике бегала»

В начале августа биатлонистка Надежда Скардино рассказала нам, что готовится стать мамой и что совсем скоро сыграют свадьбу со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждет ребенка от швейцарского биатлониста

Торжество состоялось в минувшую субботу в Домашанах Смолевичского района.

- Мальчишник и девичник мы провели на благотворительном забеге «24РАЗАМ», - рассказала «Комсомолке» Надежда. - Собрала всех своих подруг, сестер, братьев, то же самое сделал Мартин - у нас получилась большая команда. В общем, день перед свадьбой у нас прошел необычно (смеется).

- Как сама свадьба? Как выбирали место?

- Получилось даже лучше, чем ожидалось. Большой праздник, две семьи смогли побыть вместе, лучше узнать друг друга. Свадьбу могли провести и в Швейцарии, и в Санкт-Петербурге. Но Мартин как раз приехал в Минск на чемпионат мира по летнему биатлону, и мне тут было комфортнее подготовиться к свадьбе, и всем родным с обеих сторон удобнее приехать, ведь в Беларусь можно без визы.

- Кто был свидетелями? Какие были обряды?

- У меня свидетельницей была Дарья Домрачева, у Мартина свидетель - друг детства Ханнес. Мы старались показать наши традиции, кухню, например, на столе были драники (смеется). Даша сделала прекрасный подарок - приехала белорусская фолк-группа. Мартин и его родственники были очень впечатлены песнями, танцами и обрядами.

- Дарья дает советы? Может, в каком роддоме рожать?

- Пока рано об этом говорить, была занята организацией свадьбой. Следующий пункт - выбор роддома.

- В классический декрет будете уходить?

- Через какое-то время, когда ребенок позволит, наверняка захочется вести активный образ жизни. Как все будет, даже не загадываю. Пока живу, по сути, на три дома.

- Ходите стать тренером или, как Даша, уйти в творчество?

- Тренерская работа тоже интересна. Сейчас Мартин и его коллеги готовятся к чемпионату мира, хотя изначально этого старта в их графике не было. Поэтому они попросили им помочь, буду их пристреливать. На неделю стану тренером по стрельбе. Это новый интересный опыт.

- Получается, медовый отпуск проведете в Раубичах и в работе.

- Да, классический медовый месяц был до росписи, когда отправились в путешествие. Сейчас все в работе. Дальше, само собой, главное быть хорошей супругой и мамой.

- Будущий ребенок станет спортсменом?

- Если будем жить в Швейцарии, там ни один человек не остается вне спорта: такая атмосфера и условия, что грех не покататься на лыжах, велосипеде, побегать. Родители Мартина очень активны, в этом году всей семьей поднялись на Эльбрус. Думаю, наш ребенок будет спортивным.

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