Видеосервис VOKA устроил охоту на идеи

Если вы прогуливались в воскресенье по улице Октябрьской в белорусской столице, наверняка отметили для себя повышенную концентрацию видеооператоров. Снимали фотоаппаратами и телефонами, группками и сольно. Как оказалось, все эти люди являлись участниками креатона VOKATHON, который проводил с 17 по 18 августа видеосервис VOKA. Всего в творческом конкурсе приняли участие чуть менее 90 человек.

Мозговой штурм команды. Фото: Павел ЛУБАШЕВ

За два дня команды по 5 человек должны были разработать несколько идей будущего сериала или шоу, выбрать лучшую и очаровать ею жюри.

Помогали участникам профессиональными советами эксперты кино- и телеиндустрии: мастер-классы, консультации и сессии вопросов-ответов провели преподаватель Московской школы кино, сценарист и продюсер Олег Мастич, известный по проектам для СТС и ТНТ («Кухня», «6 кадров», «Саша+Таня», «Слава Богу, ты пришел» и другие); программный директор радио Unistar, блогер и телеведущий Александр Найденов; режиссер Митрий Семенов-Алейников – автор фильма «Одной крови» и запоминающихся рекламных роликов; режиссер Дмитрий Дедок, знакомый зрителям по фильмам «Между небом и землей», «Неизвестный человек», «Честный взгляд». В качестве модератора креатона выступил ведущий Антон Мартыненко.

Ментор Александр Найденов, по его словам, немного "взбаламутил" обстановку. Фото: Павел ЛУБАШЕВ

- Моя миссия была в том, чтобы немного вдохновить и взбаламутить обстановку, - улыбается Александр Найденов. – Мне было важно рассказать, что негатив и скепсис к идее – абсолютно нормальное явление. Ненормально, когда вашу идею встречают овациями, рукоплещут и носят на руках. Я специально в facebook держу большое количество людей, которые меня раздражают, с мнением которых категорически не согласен. Когда они со мной спорят, у меня складывается картинка окружающего мира. А если мы набираем вокруг себя только тех, кто согласен, создается ощущение, что тебя все поддерживают. Хотя на самом деле ты сам предварительно отсеял всех несогласных.

Ольга Михаленко, исполнительный продюсер BYMovie Production Company. Фото: Павел ЛУБАШЕВ

Список тем, которые участники креатона предлагали раскрыть в формате телевизионных проектов, удивил разнообразием: от домашнего насилия - до октябрьских событий 1937 года; от опасных знакомств в социальных сетях – до будней мужчин-моделей с лишним весом; от приключений городского велосипеда – до истории простого работяги Лехи с кредитом на новый Porshe и хэппи-эндом. Все 54 замысла оценивало жюри, в состав которого вошли заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик, драматург, сценарист и режиссер Андрей Курейчик, продюсер и режиссер Владимир Максимков, а также кинокритик и главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Антон Сидоренко.

Члены жюри Андрей Курейчик и Владимир Максимков. Фото: Павел ЛУБАШЕВ

- Для такого короткого срока проделана титаническая работа, – отметил сценарист и режиссер Андрей Курейчик. - Для успеха важна не только сама идея, но и умение оформить задумку в продукт, который можно предлагать на рынке. Здесь не обошлось без сложностей, но это и есть развитие – когда сталкиваешься с критикой уже состоявшихся профессионалов. Пробуешь что-то делать, взаимодействуешь с командой – и в этом отношении замысел креатона был реализован на 100%. Именно таких мероприятий, где молодежь могла бы представить свои идеи и получить шанс на их реализацию, нам очень не хватало.

Лучшим по итогам креатона названо предложение команды № 6, которая презентовала шоу #RUH – для всех, кто занимается либо когда-либо занимался хореографией, но с акцентом на народный танец. Также жюри отметило инклюзивный реалити-сериал «Кто, если не мы» Александра Авдевича, трэвел-шоу Belka – обзоры культурно-исторических достопримечательностей Беларуси, а также ситком iZavod о программистах, вернувших старый завод к жизни.

Жюри за критическим словом в карман не лезло. Фото: Павел ЛУБАШЕВ

В составе команды-победителя – фильммейкер Иоанн Жаковко, логист Валерия Александрова, тележурналист Серж Харитонов, модель Анжелика Кузьменок и арт-директор международного фестиваля «Волна идей» Руслан Ганьшин.

«У нас было несколько идей (проект в сфере виртуальной реальности о человеческих страхах и их преодолении, интерактивный сериал в жанре хоррор), но мы отдали предпочтение идее с танцами – и не ошиблись! Это не пародия и не копирование уже существующих танцевальных шоу, а стартап не только для профессионалов, но и для всех, кому интересны танцы в целом и то, как белорусские танцевальные традиции можно вписать в актуальный контекст. Шанс реализовать свою мечту должен быть у каждого. У нас он появился благодаря VOKA, а участники нашего проекта получат свой», – прокомментировал один из победителей Иоанн Жаковко.

«За два дня мы услышали много хороших идей. Но что еще более важно, встретили очень много ярких людей, а именно люди – это движущая сила креатива. Видеосервис VOKA готов работать с любым участником, независимо от того, какой команде и каком проекту досталась победа. Организуя этот креатон, мы хотели дать возможность его участникам заявить о себе, сделать так, чтобы их заметили, а их предложения и идеи услышали. Стоит отметить, что наибольший интерес вызвали те проекты, авторы которых сумели создать яркую презентацию. Умение выступать, доносить свою идею – одно из обязательных слагаемых успеха, и участники нашего мероприятия смогли испытать себя еще и с этой стороны. Но основными критериями выбора жюри стали заряженность команды своей идеей и готовность ее реализовать – то есть огромное желание идти к цели до конца, без чего даже самый яркий проект не сможет стать успешным», – считает заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Креативный процесс одной из команд. Фото: Павел ЛУБАШЕВ

«VOKA ищет ту идею, которую можно реализовать здесь и сейчаc, а для этого у нас действительно большие возможности. Думаю, это и зацепило, потому что клевых идей было много, но для них нужно время, а здесь и сейчас победили мы, потому что предложили практически готовый проект. Для нас очень важными были комментарии жюри. Мы, по сути, бесплатно получили рекомендации по тому, как сделать проект классным, применимые как к этому конкретному примеру, так и ко всей будущей работе», – поделилась впечатлениями участница креатона Анжелика Кузьменок.

Команда-победитель получила денежный приз в размере 5 000 рублей, а также возможность реализовать свою идею и принять участие в съемочном процессе своего шоу в следующем телевизионном сезоне.