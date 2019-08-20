Есть ли в Беларуси даркнет, и что прячется в параллельном интернете?

Современный интернет безграничен, будто Вселенная, причем «черные дыры» есть и в ней: множество сайтов, которые ни «Гугл», ни «Яндекс» не найдут.

Поясним для тех, кто пока не в курсе. Весь интернет делят на три сегмента, которые часто изображают в виде айсберга. Его поверхность или видимый интернет - это те же поисковики, соцсети, сайт «Комсомолки» и других новостных ресурсов и еще больше 1,7 миллиарда страниц. Второй сегмент - подводная часть айсберга, или глубинный интернет. В этом пространстве находятся сайты, которые не видят поисковые системы, и чтобы попасть на такой ресурс, необходимо знать его точный адрес. Кроме того, вход на страницы в глубинной сети часто запаролен. Это, например, государственные базы данных или библиотеки.

Самая нижняя часть айсберга - это теневой интернет или даркнет («темный интернет»). Сюда, даже имея ссылку, с обычного браузера не зайдешь. Да и адреса страниц в темной сети часто меняются и имеют непривычный вид, будто беспорядочный набор символов, например - zqktlwi4fecvo6ri.onion (такой адрес сейчас имеет скрытая википедия). Итак, даркнет - это спрятанная сеть интернет-соединений, которая существует параллельно обычному интернету. Даркнет полностью анонимен, а вся информация здесь зашифровывается. Поэтому отследить пользователя в темной сети почти невозможно. Соответственно, используют даркнет, преимущественно, в преступных целях - продают оружие, наркотики, поддельные паспорта и другие документы, размещают порнографию. Даркнет опасен и тем, что здесь можно наткнуться на ролик со сценами насилия или увидеть то, от чего волосы станут дыбом. Поэтому людям со слабой психикой там лучше не копаться.

Как такового белорусского даркнета, то есть белорусских страниц в темной сети, мы не нашли. Если загнать в здешний поисковик запрос «Минск» или «Беларусь», ничего хорошего он не выдает. По сравнению с другими ссылками в списке самой безобидной кажется та, что ведет на сайт продажи криптовалюты и водительских удостоверений. Или на сообщения соискателей незаконной работы: номинальным директором, обнальщиком, дропом (речь идет, например, об обналичивании за процент чужих банковских карт).

По итогам нашего анализа других поисковых запросов, российских каталогов можно сказать, что темная сеть в большинстве так и остается пространством для темных дел. Часто встречаются ссылки на магазины наркотиков, оружия, другой нелегальной торговли в городах России.

Однако есть здесь и форумы, площадки для высказывания мнений - все, конечно, анонимно. Как и блоги на политические темы, что актуально для России. Можно найти форумы, беседки, чаты, где можно писать анонимно. Кто-то использует такие площадки, чтобы делиться своими проблемами и искать совета, кто-то спрашивает, как стать хакером или взломать заблокированный айфон.

В даркнете опубликованы целые электронные библиотеки - от научной литературы до современных авторов, произведения которых защищены авторскими правами, поэтому в открытом доступе их можно скачать только за деньги. Но есть там и откровенная чернуха, жестокость, видео без цензуры, которое публикуется на платформе - аналоге Youtube.

В итоге ничего полезного для себя - из того, что нельзя найти в открытой сети - в даркнете я не увидел. Скрытая сеть - это почти неограниченная свобода. Но как и в реальной жизни, многие используют эту свободу на зло, чем на добро.

ОФИЦИАЛЬНО

Посещать страницы даркнета закон в Беларуси не запрещает, но любое противоправное действие как в видимой, так и в скрытой сети, может иметь последствия, говорят в МВД:

- Милиция работает по раскрытию преступлений везде, в том числе и во всех сегментах интернета.