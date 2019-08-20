Автобусный тур из Беларуси: как выжить и даже получить удовольствие?

Кто-то пеняет на нынешнее прохладное лето, а турагентства торжествуют - это же идеальная пора для автобусных путешествий! В конце лета - начале осени европейские города приобретают совершенно неповторимый шарм, желтеют листья, на рынках фермеры делятся своим урожаем, и кажется, даже запахи меняются.

Автобусные туры придуманы для тех, кто, с одной стороны, боится путешествовать самостоятельно, а с другой - не располагает такой суммой денег, которую может легко потратить на авиабилеты.

Минчанка Марина Носова съездила в Грузию, при этом и туда и обратно добиралась автобусом. Всего дорога получилась почти 4500 километров.

- Из 14 дней отпуска двое суток мы ехали туда и двое обратно, - рассказала Марина. - Один раз ночевали в автобусе, другой раз - в транзитном отеле (туда - в Новочеркасске, назад - в Воронеже). Сложно ли дался переезд? Да не особо, я могу спать в любых условиях, не могу сказать, что от сидячего положения у меня сильно затекали ноги, так что автобус переносила нормально. Все неудобства компенсируют захватывающие виды из окна, особенно когда едешь по Военно-Грузинской дороге. Из самолета ничего этого не увидишь!

- А насколько комфортным был автобус?

- Если речь о туалете - он был, но просили, чтобы им пользовались только дети. Впрочем, санитарные остановки были довольно часто, в том числе и по первой просьбе туристов. Чтобы не укачивало на серпантине, советуют приобрести таблетки, они помогают. В техническом плане автобус был староват и даже на обратном пути сломался. Мы сели в тенек, достали чачу и ждали, когда нас заберет другой автобус, на подмену. Из-за этой поломки мы приехали в Воронеж только под утро, но потом отдохнули и поспали в гостинице. Несмотря ни на что, поездка мне очень понравилась, красоту и гостеприимство Грузии ничего не может омрачить. Ну, и что тут скрывать - поездка получилась невероятно дешевой. За переезд и 9 дней в Кобулети на море я заплатила $200. Ну и еще плюс $100 потратила на незапланированные экскурсии и развлечения.

Путешественник со стажем Артем Сельцов благодаря автобусным турам исколесил всю Европу. Уверен, что у такого вида путешествий есть своя прелесть.

- Окно автобуса - оно как телевизор, в котором ты видишь обычную размеренную жизнь в других странах. Радуешься, когда видишь на полях косуль и играешь с попутчиком, кто больше насчитает диких животных во время пути. Смотришь, как народ выходит из готического костела и расходится по домам. Как хозяйки у магазина о чем-то беседуют за жизнь. Путешествуя по Австрии, наш автобус еле-еле втиснулся в арку XVI века, которая была построена в горном селении прямо посреди дороги. Там же гид показал нам деревушку Таль, в которой родился Арнольд Шварценеггер. И таких вроде бы мелких, но очень интересных событий во время путешествия будет множество. Такие эмоции никогда не получишь, путешествуя самолетом!

Нынешнее прохладное лето - идеальная пора для автобусных путешествий! Фото: chuttersnap / Unsplash.com

Многих пугают ночные переезды. Я так скажу - это дело привычки. Однажды я провел в туристическом автобусе почти две недели. Возвращаясь в Минск, мы шутили, что надо приобрести автобусные кресла домой - настолько к ним привыкли. Вечерами в пути смотрели кино, заваривали кофе на мини-кухне автобуса. Передружились с попутчиками - в этом плане нам очень повезло.

Конечно, если ты социофоб или с трудом переносишь положение сидя более трех часов - есть самолет. Но автобус мне действительно нравится. К тому же сейчас есть масса способов развлечь себя в дороге, даже если нет желания общаться. Мобильник, планшет, подключенные к переносному зарядному устройству, спасают в пути.

При этом цена на такие путешествия совсем не заоблачная - можно вписаться в 400 евро за двухнедельный тур. Все зависит от количества стран, в которых вы планируете побывать, и ночевок в автобусе. Их может не быть вовсе, но тогда вы увидите гораздо меньше.

Как выбирать тур?

Не стоит сразу бросаться на самое дешевое предложение на туристическом рынке. Лучше расспросите у туроператора, какой будет автобус. Идеально, чтобы вам его показали на фото, узнайте, есть ли в нем розетки, мини-экраны перед каждым креслом или только один в начале салона. Какие фильмы есть у сопровождающего менеджера и можно ли взять с собой те, которые вы бы хотели посмотреть. Выясните, будет ли в пути работать туалет. Не стесняйтесь также спросить, знают ли водители, где на трассе в Европе есть бесплатные туалеты (когда каждые 3 - 4 часа тебе приходится платить 50 - 80 центов просто за возможность сходить по нужде, это, согласитесь, начинает раздражать).

Также важно, можно ли самостоятельно в автобусе делать чай и кофе, да и просто взять горячую воду (как правило, разрешают во время санитарных остановок). Кажется, мелочь, но чай и кофе на заправках будет стоить в Европе 4 - 5 евро, это за время пути может вылиться в приличную сумму расходов, которой можно избежать, если пакетики с чаем и кофе взять с собой.

Нелишне почитать отзывы в интернете об этой компании и парке их автобусов. Внимательно изучить программу выбранного тура. Как правило, в больших туристических городах, как Амстердам или Париж, туристов селят за чертой города, поэтому крайне важно, чтобы с гостиницей было нормальное транспортное сообщение. Не исключено, что вечером вам придется до нее добираться самостоятельно.

Теперь о попутчиках. Вот тут стоит быть особенно избирательными. Однажды я наивно решил, что молодежный тур - это отличная идея. Какая же это ошибка! Мало того что галерка не умолкала всю дорогу и орала песни Макса Коржа, так еще эти детки постоянно пили все, что покрепче чая, и, соответственно, кому-то постоянно хотелось наружу освежиться. После этой поездки я понял, что ездить все же лучше с туристами постарше, они ведут себя спокойно и более дисциплинированные.

Лучшие места в автобусе - те, что ближе к гиду и водителю. О том, где сидеть, можно договориться заранее. Ну и вы же помните, что в конце автобуса обычно садится молодежь. Подумайте, готовы ли вы к этому испытанию?

Лучшие места в автобусе - те, что ближе к гиду и водителю. Фото: Annie Spratt / Unsplash.com

Что взять в дорогу, чтобы путешествие было комфортным:

- маленькую подушку (обычную или подковообразную) - необходимость в ней вы ощутите особенно во время ночных переездов;

- легкий небольшой плед, которым можно укрыться в автобусе и постелить на траве у Эйфелевой башни или там, где вы решите отдохнуть;

- как минимум одну теплую вещь, даже если прогноз погоды обещает жару - на всякий случай;

- обувь - проверенную и удобную. Не надо брать новую обувь, а каблуки и шпильки девушкам лучше и вовсе оставить дома. Мало того что в Европе такое не носят, так еще и мучиться придется, ковыляя по старым мостовым;

- зонтик или ветровку на случай дождя;

- минимальный набор лекарств. Наверняка сами знаете, что вам может пригодиться. Стандартный набор: таблетки от головной боли, желудка, боли в суставах. Возьмите в дорогу таблетки от укачивания;

- влажные салфетки (очень полезная в дороге вещь);

- мелкие деньги на случай платных туалетов, для покупки кофе на заправках;

- копию паспорта на случай утери, или если у вас его украдут - всякое бывает;

- побольше бутилированной воды - в Европе она стоит значительно дороже, а вам наверняка не нужны лишние расходы;

- перекусы на первый день путешествия, а также сушки, хлебцы, быстрое питание, чтобы не так грустно было ехать;

- не стесняйтесь - берите кипятильник или термокружку. Вы оцените их наличие, особенно если в гостинице не будет элементарного электрочайника;

- карточку, которой точно можно расплачиваться за границей.

Все ваши вещи распределите в две сумки. Одну, поменьше, возьмите в салон автобуса, а чемодан поместите в багажное отделение. Доступ к нему будет не всегда, поэтому оставляйте в нем вещи, которые без проблем можно достать уже в гостинице. Не стоит брать большое количество одежды и забивать чемодан под завязку: практика показывает, что первый же шопинг пополнит ваш чемодан одеждой и сувенирами.

Сколько денег с собой взять?

Это, конечно, очень индивидуально, но как минимум взять нужно столько же, сколько вы потратили на покупку тура. Имейте в виду: чем дальше от белорусской границы на запад, тем цены становятся выше. В Париже за ужин можно заплатить 50 евро. А можно на 5 - 6 евро накупить в магазине вкусностей, бутылочку вина и отправиться на пикник под Эйфелевой башней (вы же помните про плед, который советовали взять?).

Кому следует задуматься, стоит ли путешествовать автобусом?

Если у вас избыточный вес или рост выше 190 см, если вы разменяли восьмой десяток, вам, скорее всего, не стоит ехать на автобусе. Также не рекомендуется брать с собой в поездку детей до пяти лет.