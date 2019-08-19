2019-08-20T01:08:39+03:00
Общество
КП Беларусь

ЭкоФест 2019: событие, которое вы могли пропустить

17 августа Марьина Горка на один день стала Меккой для любителей экологии, технологий и инноваций [фото]
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При населении немногим больше 20 000, город принял свыше 5000 человек, а ещё около 35 тысяч наблюдали за происходившим онлайн. Мелькали флаги всех цветов и размеров. В толпе были слышны разговоры на разных языках. А на въезде «толпились» автомобили, прикатившие из самых отдалённых уголков России и Прибалтики. Всё это – по случаю ЭкоФеста 2019.

Уже в четвертый раз ЭкоТехноПарк, действующий центр для демонстрации и испытаний инновационных разработок технологии струнного транспорта, собрал столько гостей, чтобы продемонстрировать последние достижения группы компаний SkyWay.

Это и установленные опоры для новой трассы, предназначенной для грузового и пассажирского транспорта. И испытания прыткого Юнивинда U4-651, которые шли полным ходом. И высокоскоростной Юнибус, который также можно было наблюдать на ЭкоФесте 2019. Накануне мероприятия тестовый образец был привезён и поставлен в ЭкоТехноПарке на рельсы, где всё это время проходил обкатку.

Также на ЭкоФесте продемонстрировали работу подвижного состава в аварийной сцепке и эвакуацию пассажиров с высоты. Но главным событием для многих стала речь генерального конструктора – Анатолия Эдуардовича Юницкого. Во время своего выступления он не только поделился достижениями группы компаний, которыми по праву можно гордиться. Но вновь порекомендовал хейтерам не питаться чужими сплетнями, а взглянуть в лицо фактам и перестать негативно высказываться в адрес струнных технологий. Иначе осенью, когда в Арабских Эмиратах закончится строительство первого участка для испытаний струнного транспорта, многие недоброжелатели будут достаточно глупо выглядеть.

Вторым по важности, после выступления генконструктора, событием для большинства гостей стало катание на бирельсовом и 14-местном Юнибусах, а также на Юникаре. В этом году испытать на себе всё волшебство передвижения на струнном транспорте удалось каждому гостю. Люди звонили прямо из кабин и восторженно тараторили в трубку: «Да-да, я еду, прямо из Юникара тебе звоню. Представляешь, так тихо двигается. И так красиво вокруг!»

Однако люди, прибывшие из разных уголков планеты, хвалили не только технологии. Их переполняли эмоции, когда они пробовали огурцы, виноград, арбузы и яблоки, выращенные на территории ЭкоТехноПарка. Сладкие, сочные, способные дать фору любому магазинному продукту, экологичные фрукты и овощи были выращены на гумусе без удобрений и пестицидов. И от того разлетались похлеще пирожков.

Для того, чтобы этот гумус создать, организаторы мероприятия попросили гостей привезти со своей родины плодородную землю со всеми существующими в ней микроорганизмами в Банк почв. Откликнулись десятки людей, и теперь в Банк стал богаче ещё на 90 образцов из разных уголков нашей планеты.

«Люди, ну как в это можно не верить? Ну вот же он, транспорт будущего, ездит, блестит на солнце отполированными боками. Давайте уже перестанем противиться и начнём спасать экологию и себя!» – на всех языках повторяли фразу гости из Новой Зеландии, Америки, Англии, Нигерии, Вьетнама, Австралии, Казахстана и других стран, глядя в экраны телефонов. На «другом конце» были все, кто не смог посетить ЭкоФест лично.

Это мероприятие в очередной раз продемонстрировало людям, как гармонично могут сосуществовать природа и транспорт. Как исправить сложившуюся экологическую ситуацию и внедрить разумное использование земли. А атмосфера, царившая здесь, позволила каждому гостю почувствовать себя жителем большого города будущего, где реализуются возможности и сбываются мечты.

Партнерский материал.

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