Александр Лукашенко: «Некоторые в погонах прибурели и оборзели. Видите ли, вершители судеб!»

20 августа Александр Лукашенко провел совещание по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Было много критики. Так же президент рассказал о…

… ДОВЕРИИ К ВЛАСТИ

«Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и, давайте не будем кривить душой, судьбу каждого из граждан. От нас с вами зависит, какой будет страна, как будут жить наши люди и какими будут эти люди».

… ОЛИГАРХАХ

Президент заметил, что белорусское общество живет не в вакууме и видит происходящее у соседей.

«Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы - представители правоохранительных органов».

… ДОВЕРИИ К ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ

Лукашенко подчеркнул, что в основе всей политики государства всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему. По его словам, он говорит об этом не ради популизма или пиара.

«Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще раз подчеркиваю: главное - это человек, главное в нашей политике в отношении этого человека - это справедливость. Защита его прав, жизни - это первостепенная задача правоохранительной системы. А доверие к этой системе со стороны населения является одним из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий всех сотрудников силовых органов. Крайне важно это доверие сберечь, что невозможно без строжайшего соблюдения закона на всех стадиях работы».

… ДЕЛЕ ГОЛОВАЧА

Лукашенко отметил серьезные недостатки и просчеты в работе правоохранительной системы.

«Недавний пример (он активно обсуждался в СМИ, но я не хочу мусолить его) - это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его, как в обществе и даже как в суде. Но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме, в частности, милиции». «Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры».

… ФАЛЬСИФИКАЦИИ

По его словам, у людей складывается впечатление, что сотрудников правоохранительных органов интересуют только цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.

«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют».

… ЧРЕЗМЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ

«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков - появляется новая «форма» работы - прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять».

По информации belta.by