2019-08-20T14:47:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

Эксперт - об инициативе МАРТ: «Регулирование цен может ударить по малому бизнесу»

Если министерство возьмется за цены на товары вроде молока, хлеба и мяса, торговые сети адаптируются к новым условиям быстрее, считает эксперт.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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МАРТ примет решение о регулировании цен после мониторингаМАРТ примет решение о регулировании цен после мониторинга
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) грозит вернуть регулирование цен на хлеб, молоко, мясо, рыбу. Причина в том, что розничные цены на социально значимые товары подскочили в этом году на 10%

МАРТ проведет мониторинг ценообразования в розничной торговле и уже после этого примет окончательное решение - стоит ли вводить ценовые ограничения на целый ряд социально значимых товаров.

Как пояснил глава МАРТ Владимир Колтович, у них вызывает беспокойство, что розничные цены на социально значимые продукты в Беларуси с начала года выросли примерно на 10%. Рентабельность продаж продовольствия как была, так и осталась невысокой - но все же за пять месяцев с начала года увеличилась с 1,4% до 3,5%.

Регулирование цен - мера не популярная и у нас не применялась с января 2016 года. Ограничивались рекомендациями. В МАРТ к середине сентября соберут информацию о соблюдении рекомендованных надбавок и динамике цен. По итогам мониторинга могут скорректировать рекомендации по уровню надбавок. И если это не изменит ситуацию, то министерство, скорее всего, введет предельно максимальные торговые надбавки для розницы сроком до 90 дней.

Это палка о двух концах. Бизнес ощутит на себе как положительные, так и отрицательные стороны решения, - считает первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.

- Если цены будут регулировать по всей цепочке «производитель - переработчик - торговля», то мы вернемся к ситуации, которая была до 2013 года, - отметил эксперт в комментарии «КП».

Если ограничения коснутся лишь торговых надбавок для розницы, это ударит по малому бизнесу.

- У торговых сетей при работе с поставщиками есть свои возможности «для маневра» - различные маркетинговые уловки, бонусы и скидки. Так что крупные сети в новых условиях смогут урегулировать свои взаимоотношения с поставщиками. А вот у малого бизнеса таких возможностей гораздо меньше, и он начнет разоряться, - подчеркнул Виктор Маргелов.

МАРТ уже провел коллегии по вопросам ценообразования с местными властями в Витебске, Гродно и Гомеле. Окончательное решение власти примут после того, как закончат изучать ситуацию во всех регионах.

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