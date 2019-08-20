Белорусы по всему миру преодолели более 12 тыс. часов в поддержку детей с аутизмом

16 - 17 августа проходил 24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ». Его инициаторами стали известные спортсмены и общественные деятели Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова. Целью проекта была пробежать или проплыть за сутки в общей сложности 10 000 часов. Свои результаты надо было публиковать в соцсетях с хештегом #VOKA24. Планку взяли с большим запасом - суммарно получилось более 12 тыс. часов. В забеге приняли участие известные спортсмены, организации, в том числе и команда «Комсомолки».

По итогам проекта «24 РАЗАМ» видеосервис VOKA окажет благотворительную помощь на сумму 50 000 рублей международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует знаменитая пловчиха Александра Герасименя. Он направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

- Рада, что проект состоялся, мы его готовили несколько месяцев. Нам хотелось сделать что-то значимое, помочь организации «Дети. Аутизм. Родители», с которой давно сотрудничаем. Мы знали, что наши люди откликаются на такие инициативы, - сказала олимпийская чемпионка, биатлониста Надежда Скардино. Кстати, она сама приняла участие в забеге, причем накануне своей свадьбы!

Надежда Скардино и Антон Бладик вручили директору организации «Дети. Аутизм. Родители» Татьяне Яковлевой сертификат на 50 000 рублей.

- Проект «24 РАЗАМ» получился очень душевным и резонансным. Участие приняли спортивные клубы, дипломатические миссии, известные спортсмены и их фан-сообщества, - отметил заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту A1 Антон Бладик. - Теннисистка Александра Саснович пробежала в Нью-Йорке, ее болельщики - в Минске, Нидерландах. Атмосфера на стадионе РЦОП по легкой атлетике, где проходили коллективные забеги, была волшебной. Сам планировал там бежать в субботу, но в пятницу, заехав по делам, не удержался и пошел в машину за формой. Главное, что все получилось, проплыли и пробежали более 12 тысяч часов. Компания A1 и видеосервис VOKA поддерживали и будут поддерживать такие благотворительные проекты, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.

Директор международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» Татьяна Яковлева сказала, что дети получили не только финансовую поддержку, но и социальную:

- Даже не представляли, что получим столько энергии. Было приятно, что все бежали в нашу поддержку, что сами дети нашего центра, их родители приняли участие. Это было единение всех. Полученную финансовую помощь направим на поддержку проекта «Спорт-Инклюзия», сопровождение детей с аутизмом, развитие образовательной программы, приглашение иностранных специалистов. Огромное спасибо видеосервису VOKA за помощь и организацию такого мероприятия. Проблема аутизма в нашей стране была и во многом остается латентной, скрытой. Хорошо, что благодаря забегу «24 РАЗАМ» эта тема раскрылась. Дети выходили на забег со всей семьей. Когда ты выходишь и знаешь, что тебя ждут, - это огромная социальная поддержка. А ведь дети с диагнозом «аутизм» могут добиваться результатов в большом спорте. Кстати, в бассейне, где Саша Герасименя проводила прощальный заплыв, наши детки провели почти весь день, их глазах светились, все были счастливы.

Из всех участников максимальную дистанцию преодолел Петр Рагойша - 172,8 км. Он давно занимается бегом, хотя это его хобби, основная работа - в секретариате палаты представителей.

- Самаадчуванне добрае. Заўсёды iмкнуся ўдзельнiчаць у такiх дабрачынных акцыях. Прыемна такiм чынам дапамагаць дзеткам, якiм трэба падтрымка. Нечакана для сябе яшчэ перамог у спаборнiцтве - падвоеная прыемнасць.

- 24 гадзiны вы беглі без сна. Як гэта?

- Узяў с сабой мiнеральную ваду, звычайную ваду, колу, печыва, бананы, сухафрукты. Стала займаюся бегам, мне гэта падабаецца. Гэта не першы ультрамарафон, якi прабег. Праз месяц буду прымаць уздел у 6-суткавым ультрамарафоне ў Iталii. У кастрычнiку будзе чэмпiянат свету па суткавым бегу. Буду прадстаўляць Беларусь на гэтых спаборнiцтвах.