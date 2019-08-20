Устал свайпать влево? Приходи на «Тбілісобу»

24 августа на фестивале “Тбілісоба” для “свободных” белорусов (18+) будут работать “офлайн-знаемства па характару”. Каждый, кто придет без пары, сможет завести новое романтическое знакомство и даже выиграть путешествие в Грузию – для себя и своей новообретенной второй половинки.

Поучаствовать в розыгрыше поездки в Грузию может каждый. Достаточно прийти вместе с парой на площадку фестиваля, где будет проходить большая грузинско-белорусская свадьба, и зарегистрироваться. Завести знакомство на “Тбілісобе” можно будет разными способами. Можно просто воспользоваться Tinder или же оставить свои данные на фестивальной стене знакомств под названием Offline Tinder Borjomi. Победителей, которые отправятся в путешествие по Грузии, предоставленное компаниями “ТОП-ТУР” и “Белавиа”, определят молодожены на свадебной площадке после 19:00. Пару ждет 3 ночи на базе завтраков в отеле Point Vert в Батуми.

«Кто-то предпочитает знакомиться на улице, кому-то проще начать разговор в онлайне. В этом году на фестивале можно будет “замэтчиться” оффлайн с понравившимся человеком, руководствуясь основной чертой его характера, – говорит Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор “Тбілісобы”. – Мы специально установим на “Тбілісобе” Offline Tinder – стенку, где каждый сможет оставить свое фото, указать ссылку на соцсети и описать свой Характер. Вместо того, чтобы составлять длинные анкеты, мы предлагаем написать всего лишь два слова: например, характер веселый или характер озорной. Мы хотим перезнакомить как можно больше людей. Надеемся, что в этом году 24 августа станет счастливой датой для многих белорусов».

Параллельно с офлайн-знакомствами на площадке развернется самое настоящее грузинско-белорусское торжество с музыкой, танцами и конкурсами. На интернациональной свадьбе можно будет услышать самый длинный тост за молодоженов, поучаствовать в грузинском выкупе невесты и на скорость завернуть девушку в ковер. Рядом с торжеством будет работать зона белорусского гостеприимства. Тут грузин будут учить говорить на мове, а для детей проведут урок по традиционным белорусским играм.

Юбилейная пятая “Тбiлiсоба” пройдет под слоганом “Праздник с грузинско-белорусским характером” и, по словам организаторов, будет посвящена дружбе двух народов. С утра до вечера на главной сцене будет звучать музыка: многоголосье “Швидкаца”, ансамбль “Ириао”, хедлайнер фестиваля группа MGZAVREBI. Начнется “Тбілісоба” в 12:00 и продлится до 24:00