Минчанин Исаак Брук создал первый советский компьютер еще в 1951 году

Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы», об Андрее Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн, о Михаиле Высоцком, который создал в Беларуси школу грузового автомобилестроения, о Дэвиде Шенберге - он совершил прорыв в области сверхпроводимости металлов, а еще - о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне. Сегодня расскажем об Исааке Бруке, который после Великой Отечественной войны работал над созданием первых отечественных компьютеров.

Исаак Брук родился 27 октября 1902 года в Минске, в бедной семье рабочего табачной фабрики. В 18 лет он окончил училище, а потом уехал в Москву, где окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана - сейчас это уже университет. Будучи студентом, Исаак увлекался точными науками - математикой, физикой, техникой. На заводе «Энергия», куда приходил любознательный юноша, Исааку отдавали для экспериментов старые детали. Его диплом был посвящен новым способам регулирования асинхронных двигателей.

Первую аналоговую вычислительную машину Брук создал в 1936 году

После окончания Бауманки Исаак работал во Всесоюзном электротехническом институте имени Ленина - он участвовал в создании новой серии асинхронных двигателей и решении задач параллельной работы электрогенераторов. С 1930 по 1935 год он переехал в Харьков, где на местном электротехническом заводе разработал и построил несколько электрических машин новой конструкции - в том числе взрывобезопасные асинхронные двигатели. В 1935 году он вернулся в Москву и по рекомендации академика Шенфера, крупнейшего специалиста в области электрических машин, был направлен в Энергетический институт Академии наук СССР. Там Исаак Брук организовал собственную лабораторию и начал свои исследования. Для расчета энергетических систем пришлось создать так называемый расчетный стол переменного тока - аналоговую вычислительную машину. За ее создание в 1936 году Бруку присвоили ученую степень кандидата технических наук без защиты диссертации, а в октябре 1936 года он защитил докторскую диссертацию на тему «Продольная компенсация линий электропередач».

Потом Брук занялся созданием механического дифференциального анализатора - для решения систем сложных дифференциальных уравнений. Прибор занимал площадь неплохой квартиры - 60 квадратных метров - и состоял их тысячи шестеренок. За создание прибора Брук был избран членом-корреспондентом Академии наук.

С наступлением войны работу пришлось скорректировать - нужно было работать на оборонку. Брук успешно работал над системами управления зенитным огнем, изобрел синхронизатор авиационной пушки, которая стреляла через вращающийся пропеллер самолета.

Первая цифровая ЭВМ состояла из 730 ламп и делала 15 - 20 операций в секунду.

После войны Брук продолжил свои исследования - они требовали серьезных вычислений. Так Исаак Брук пришел к выводу о необходимости создания электронных цифровых вычислительных машин. В 1948 году он составил отчет о принципах действия цифровых машин, а 4 декабря 1948 года получил первое в СССР авторское свидетельство на изобретение цифровой ЭВМ. Этот день отмечается как День советского программирования.

Свидетельство на изобретение цифровой вычислительной машины.

В апреле 1950 года Брук оформляет постановление Президиума АН СССР о создании цифровой вычислительной машины «М-1». А меньше чем через полтора года «М-1» впервые заработала!

Говоря об истории отечественной вычислительной техники, важно отметить, что разработчики машины «М-1» пришли к классическому построению цифровой вычислительной машины с хранимой программой независимо друг от друга и от работ американских ученых - в то время эти работы велись под грифом «Секретно».

Классическая архитектура компьютера, называемая сейчас архитектурой фон Неймана, была разработана Бруком самостоятельно. Декабрь 1951 года по праву считается датой рождения отечественной вычислительной техники, которая развивалась затем по классическим архитектурным направлениям, благодаря тому, что классическая архитектура фон Неймана была «переоткрыта» Исааком Бруком. В «М-1» был реализован также ряд важнейших решений по выбору логики и схемотехники компьютеров первого поколения, сыгравших весьма значительную роль в дальнейшем развитии отечественной вычислительной техники.

«М-1» стала выполнять в полуавтоматическом режиме основные арифметические операции. Комплексная отладка машины завершилась к концу года. Эксплуатация «М-1» началась в январе 1952 года. В «M-1» впервые вместо электронных ламп были использованы полупроводниковые выпрямители, рулонный телетайп, рассчитанный на печать длинной строки, впервые была применена двухадресная система команд. ЭВМ состояла из 730 электронных ламп. Первые задачи, которые решались на ЭВМ «М-1», ставились академиком Сергеем Соболевым, который в то время был заместителем по научной работе у академика Курчатова. На это чудо техники, которое давало всего 15 - 20 операций в секунду над 23-разрядными числами и имело память емкостью в 256 слов, приезжали смотреть и президент Академии наук СССР Несмеянов и многие видные советские ученые, и государственные деятели.

Схема автоматической цифровой вычислительной машины.

В апреле 1952 года лаборатория Брука приступила к созданию более совершенной цифровой вычислительной машины «М-2». Она осталась в единственном экземпляре, ее попробовали повторить в Китае, но сведений о том, что она там заработала, не было. Но это была машина серьезная. На ней велись очень большие и очень важные расчеты. Собственно говоря, в течение нескольких лет в Советском Союзе было две работающих машины: «М-2» и машина БЭСМ Института точной механики и вычислительной техники АН СССР. На этих ЭВМ считались расчеты прочности плотин строившихся тогда Куйбышевской и Волжской гидроэлектростанций и многие-многие другие. Но «М-2» не была запущена в серию, несмотря на ее превосходные характеристики и отличное конструктивное исполнение. Время подтвердило ее высокие качества: в Энергетическом институте АН СССР она бессменно проработала 15 лет, обеспечив решение множества задач в различных областях науки и техники.

Советские компьютеры собирали на заводе Орджоникидзе в Минске

Когда «М-2» еще находилась на стадии отладки, в лаборатории Брука началось проектирование малой электронной вычислительной машины «М-3». Как и предыдущие машины «М-1» и «М-2», машина «М-3» также осталась бы в единственном экземпляре, если бы не проявил к ней интерес директор ВНИИЭМа - Иосифьян.

В это время организовался Ереванский институт математических машин, и по документации на ЭВМ «М-3» этот институт построил свои первые ЭВМ. В те же годы построили завод имени Орджоникидзе в Минске. Было принято решение - передать документацию на «М-3» в Минск. Кстати, «М-3» послужила прообразом для двух промышленных серий ЭВМ - «Минск».

В 1960 году в Академии наук СССР под руководством Брука были созданы машины «М-4» - для Радиотехнического института Академии наук СССР, «М-5» - для решения экономических задач, планирования и управления народным хозяйством. А еще - «М-7-200» и «М-7-800» - для задач управления мощными энергоблоками на ГРЭС.

Выйдя на пенсию в 1964 году, Исаак Семенович оставался научным консультантом и руководителем научно-технического совета ИНЭУМ. За заслуги в области отечественной науки и техники он был награжден четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и медалями СССР. Исаак Брук опубликовал более 100 научных работ. Ученый широкой эрудиции, Брук имел талант изобретателя и экспериментатора. Он получил более 50 авторских свидетельств на изобретения, из них 16 - за последние 5 лет жизни, будучи уже в преклонном возрасте. Наряду с широкой эрудицией, проницательностью и предвидением, свойственными крупному ученому, в характере Брука было что-то от любознательного мальчишки, который все хочет знать и все подвергает сомнению. Эти мальчишеские черты характера - любопытство и бесстрашие - вместе с талантом изобретателя и экспериментатора, определили жизненный путь Брука, его добрые отношения с учениками и коллегами сохранились до последних дней его жизни. Вклад Брука в развитие отечественной вычислительной техники не был в достаточной степени оценен при его жизни.

Исаак Семенович Брук умер 6 октября 1974 года и был похоронен в Москве на Введенском кладбище.

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