2019-08-20T13:48:13+03:00
Звезды
КП Беларусь

Барабанщикова с дочкой плавает на яхте в Хорватии, Гарцуева с мужем-немцем отдыхает в Германии

«Комсомолка» посмотрела, где в августе греются белорусские звезды, пока остальные наслаждаются дождливым летом [фото]
Эвика ОТТО
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Барабанщикова с дочкой катается на яхте в Хорватии, Гарцуева с мужем путешествует по ГерманииБарабанщикова с дочкой катается на яхте в Хорватии, Гарцуева с мужем путешествует по Германии
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Бывшая спортсменка, певица и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова уже не первый раз за это лето отдыхает на берегу моря. В августе она выбрала Хорватию.

Ольга отдыхает с дочерью Аэлитой. Девочки чуть больше года, а она уже не первый раз за границей. Красота! Фото: Инстаграм

Ольга отдыхает с дочерью Аэлитой. Девочки чуть больше года, а она уже не первый раз за границей. Красота! Фото: Инстаграм

Судя по фото в соцсетях, Ольга отдыхает с дочерью Аэлитой и близкой подругой Эльвирой.

Аэлита растет такой же модницей, как и ее мама. Фото: Инстаграм

Аэлита растет такой же модницей, как и ее мама. Фото: Инстаграм

А еще 39-летняя Барабанщикова похвасталась подтянутой фигурой после родов. Посмотрите, как хороша!

А еще 39-летняя Барабанщикова похвасталась подтянутой фигурой после родов. Фото: Инстаграм

А еще 39-летняя Барабанщикова похвасталась подтянутой фигурой после родов. Фото: Инстаграм

Актриса Купаловского театра Валентина Гарцуева август проводит в Германии, на родине мужа - актера Жан-Марка Биркхольца. Пара живет на две страны.

Валентина выложила милое фото с мужем в компании мимишных альпака на одной из немецких ферм. Фото: Инстаграм

Валентина выложила милое фото с мужем в компании мимишных альпака на одной из немецких ферм. Фото: Инстаграм

- С Педро и Амиго. Один из лучших дней в моей жизни! Я так счастлива познакомиться с ними, - подписала милое фото с мужем в компании мимишных альпака на одной из немецких ферм.

Актриса пишет, что очень счастлива проводит время с мужем на его родине. Фото: Инстаграм

Актриса пишет, что очень счастлива проводит время с мужем на его родине. Фото: Инстаграм

Счастливые супруги путешествуют по Германии, дают совместное интервью немецкой прессе и просто наслаждаются друг другом.

Заслуженный артист Беларуси и самый улыбчивый по совместительству Александр Солодуха улетел с дочерью Варей в Турцию.

Заслуженный артист Беларуси и самый улыбчивый по совместительству Александр Солодуха улетел с дочерью Варей в Турцию. Фото: Инстаграм

Заслуженный артист Беларуси и самый улыбчивый по совместительству Александр Солодуха улетел с дочерью Варей в Турцию. Фото: Инстаграм

- Отпахали год, взяли стадион «Динамо». И летим на отдых в Турцию, - написал в своем блоге в Инстаграме артист.

Галина Шишкова загорает в Черногории. Фото: Инстаграм.

Галина Шишкова загорает в Черногории. Фото: Инстаграм.

Певица и дизайнер аксессуаров Галина Шишкова греется на солнце в Черногории. Компанию ей составляет ее сын Иван. Галина делится с подписчиками фотографиями себя любимой на фоне красивых пейзажей Балканского полуострова.

Галина призналась, что у нее обострился конъюнктивит, но это не портит ей отдых. Фото: Инстаграм.

Галина призналась, что у нее обострился конъюнктивит, но это не портит ей отдых. Фото: Инстаграм.

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