Посмотрите, каким милым в детстве был телеведущий Дмитрий Кохно!

Фотографию нашел папа Дмитрия в семейном архиве. Сам телеведущий увидел ее первый раз в жизни.

- На этом фото мне около четырех лет. А в ясли пошел в год и восемь месяцев. Поэтому, видимо, за два года в саду я был уже серьезным профессионалом: лечил медведя, брал в ассистенты друга, - смеется Дмитрий Кохно.- Кстати, интересно было найти этого мальчишку рядом. Мы ходили в сад на улице Пугачевской. Больше ничего об этом фото не помню, к сожалению.