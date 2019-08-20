КП Беларусь
Посмотрите, каким милым в детстве был телеведущий Дмитрий Кохно!
Известный телеведущий поделился в соцсетях детским фото. На нем будущая звезда экрана лечит плюшевого мишку [фото]
Посмотрите, каким милым в детстве был телеведущий Дмитрий Кохно! Фото: личный архив, Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
Фотографию нашел папа Дмитрия в семейном архиве. Сам телеведущий увидел ее первый раз в жизни.
- На этом фото мне около четырех лет. А в ясли пошел в год и восемь месяцев. Поэтому, видимо, за два года в саду я был уже серьезным профессионалом: лечил медведя, брал в ассистенты друга, - смеется Дмитрий Кохно.- Кстати, интересно было найти этого мальчишку рядом. Мы ходили в сад на улице Пугачевской. Больше ничего об этом фото не помню, к сожалению.
На этом фото будущей звезде экрана около 4 лет. Фото: личный архив.