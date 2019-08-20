«Дело медиков»: Шакутин свою вину в передаче взяток не признал

Во вторник, 20 августа, в Минском городском суде продолжилось судебное слушание по делу медиков. Гособвинители огласили обвинения фигурантам уголовного дела. Напомним, на скамье подсудимых оказались 20 человек - бизнесмены и чиновники системы здравоохранения. Среди тех, кто находится под стражей, - руководитель фармацевтической компании "Искамед" Сергей Шакутин, младший брат известного бизнесмена Александра Шакутина. 19 августа он приходил в суд, чтобы поддержать брата.

На скамье подсудимых оказались 20 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Шакутин обвиняется в даче взяток, прокурор зачитал ему обвинение. По версии обвинения, Шакутин давал взятки гендиректору предприятия «Белфармация» Вячеславу Гнитию в период с 2006 по 2016 год в Бресте, тогда Гнитий был еще в должности гендиректора Брестского РУП «Фармация». Шакутин передал ему взяток более чем на 15 тысяч долларов.

Шакутин давал взятку и другому фигуранту уголовного дела, директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову - 1000 долларов за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Сергей Шакутин обвиняется в даче взяток.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина не признает свою вину.

Вячеслав Гнитий обвиняется в получении взяток за постоянную закупку у компаний лекарственных средств и изделий медназначения. Взяткодатели - бизнесмены. Взятки приличные - 1500 долларов, 3 тысячи долларов, более 12 тысяч... Всего Гнитий получил взяток на сумму около 50 тысяч долларов. Ему также подарили часы "Тиссо". Такие щедрые подарки он получал в кафе, магазинах.

- Да, полностью признаю себя виновным, - сказал обвиняемый.

Всего Гнитий получил взяток на сумму около 50 тысяч долларов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гособвинитель Лолуа зачитал обвинение гендиректору витебского РУП «Фармация» Екатерине Шнитко, которая находится под стражей. Она обвиняется по ч. 3 статьи 430 УК «Получение взятки». В течение нескольких лет она принимала взятки на крупные суммы денег - 2 тысячи евро, 3 тысячи. Получала их в кафе, в здании "Белфармация", в универмаге... Общая сумма взяток составила не менее 20 тысяч евро.

- Признаю вину полностью, - говорит Екатерина.

Фигурант уголовного дела Александр Столяров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один обвиняемый Андрей Щука, начальник информационно-справочного отдела Гродненское РУП "Белфармация", находится за решеткой. Он обвиняется в получении взятки в размере не менее 2000 евро. Свою вину он признал полностью.

Судебное слушание продолжается.

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