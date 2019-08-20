2019-08-20T15:15:12+03:00
Минск
КП Беларусь

«Мешает комфортному проживанию». Мингорисполком хочет регулировать велошеринг

При этом столичные власти планируют продлить главную велодорожку и расширить сеть велопарковок
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Сколько в Минске велосипедистов, подсчитать трудно.Сколько в Минске велосипедистов, подсчитать трудно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Общая протяженность велосипедных дорожек в Минске - 223 км. Правда, они находятся в разных частях города и практически не соединены между собой. Зачастую под велодорожку просто отведена часть тротуара.

В Мингорисполкоме задумались над тем, как продлить существующую сеть, сообщил журналистам начальник главного управления спорта и туризма Михаил Прокопенко.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов продления основной 27-километровой дорожки, ведущей из Дроздов в Серебрянку. Конечное решение, отметил чиновник, город примет в октябре.

В столичной администрации довольны экспериментом с выделением полос для велосипедов на участке улицы Веры Хоружей, но пока не знают, будет ли он распространяться дальше. Концептуально решение планируют закрепить в готовящемся стратегическом плане развития велодвижения в городе, который начнет реализовываться с 2021 года.

- Мы постоянно улучшаем данный эксперимент, вводим новые элементы, дополняющие инфраструктуру этой велодорожки. Сейчас мы не планируем его продолжать, необходимо изучить общественное мнение. Только после этого мы предпримем шаги по распространению данного проекта, - подчеркнул начальник управления.

В остальном обещают привычные меры: опускать бордюры и перекладывать асфальт на участках велодорожек.

В Мингорисполкоме с интересом наблюдают за развитием в столице сервисов байкшеринга, но, судя по высказываниям Михаила Прокопенко, думают, что с ним делать.

Около двух месяцев в столице работает прокатный сервис под брендом Kolobike. Недавно о намерении запустить свою сеть велошеринга объявил Мотовелозавод.

- Различные отзывы я слышу от горожан. Мингорисполком в этом направлении работает. Мы стараемся, не мешая развитию предпринимательского движения, сделать такую ревизию нормативных документов, предложить определенные форматы взаимодействия. Многих не устраивает, когда идет такой беспорядочный велошеринг и велосипеды мешают проезду, проходу граждан. В последнее время участились обращения, что велошеринг мешает комфортному проживанию определенной категории лиц, - пояснил представитель администрации.

По мнению Михаила Прокопенко, велосервисы должны развиваться так, чтобы «не вклиниваться в пространство обычных горожан».

Он раскритиковал и участившиеся случаи вандализма и краж общественных велосипедов. На днях, кстати, суд Ленинского района столицы вынес первый приговор по подобному делу - для похитителя все закончилось штрафом в 1275 рублей.

Начальник управления отметил, что городские власти намерены развивать сеть велопарковок для подобных сервисов и будут поддерживать приход на этот рынок новых игроков.

В Мингорисполкоме видят рост интереса к велосипедам, но количество велосипедистов пока посчитать не могут.

- Методика подсчета велосипедистов будет актуализирована к концу года. Динамика роста стремительная, чтобы цифры были более корректными, будем вносить изменения в системы подсчета, - заверил чиновник.

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