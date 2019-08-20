Сидоренко о назначении Захарова тренером сборной Беларуси: «Меня даже не пригласили на исполком»

В мае вместе со сборной Андрей Сидоренко решили главную задачу года: команда вернулась в сильнейший дивизион мирового хоккея. Но решение, продолжит ли он работу, отложили до конца лета. Председатель ФХБ геннадий Савилов выписывал Сидоренко комплименты за работу, но говорил, что будущее тренера сборной связано с дальнейшей концепцией развития минского «Динамо».

Сегодня кандидатуры на пост главного тренера предлагали на тренерском совете. На сайте ФХБ это пояснили так:

- Главный тренер национальной сборной Беларуси представляет не только Федерацию хоккея, но все хоккейное сообщество. Именно такой логикой руководствовались в ФХБ, предложив профессионалам обсудить и выдвинуть на исполком все возможные кандидатуры на важнейшую должность.

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков отметил, что главные задачи, которые будут стоять перед новым наставником команды – выступление на чемпионате мира-2020 и Олимпийская квалификация, которая пройдет осенью 2020 года.

В итоге главный тренер новополоцкого «Химика» Олег Хмыль предложил на пост наставника сборной кандидатуру Михаила Захарова (ранее Хмыль и Захаров вместе работали в «Юности»). За единственного кандидата проголосовали единогласно – 15 голосов «за».

Дальше, как сообщил сайт ФХБ, члены исполкома, заседавшего сразу по окончании тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение Захарова.

- Работы действительно много. Чемпионат мира в 2021 году будет проходить в Минске, мы много общались с коллегами, сейчас наш хоккей забуксовал, нет хоккеистов уровня Калюжного, Грабовского, Кольцова, Костицыных. Но несмотря на это, будем работать и идти дальше. Руки никто не опускает, задачи есть, и мы можем их выполнить вместе с тренерами и федерацией. Когда станем одним целым – эти задачи будут по силам, - сказал Захаров.

Он отметил, что с ним контракт заключен до 2021 года:

- Да. Я заключил контракт на два года. Сегодня мы хорошо пообщались, в ближайшие два-три года хоккей пойдет вверх. У нас уже есть наработки, все тренеры готовы помочь. <…> План есть, но он пока не обсуждался. Только назначение произошло, я же не могу сразу начать разговаривать с руководителями, с хоккеистами. Сегодня мы больше говорили не о новом главном тренере для сборной, а о том, как будем развивать хоккей в стране.

Ранее Захаров руководил национальной командой на чемпионатах мира-2004 и 2005, Олимпийской квалификации-2005 (не вышли на Игры-2006, проиграв Латвии), а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. На чемпионате мира 2020 года сборная Беларуси при любых раскладах не покинет элитный дивизион, так как в 2021 году будет выступать в роли хозяина ЧМ.

«СДЕЛАЛ РАБОТУ, ЗА КОТОРУЮ НИКТО НЕ БРАЛСЯ, А МЕНЯ ДАЖЕ НЕ ПРИГЛАСИЛИ НА ИСПОЛКОМ»

Андрей Сидоренко у руля сборной выполнил задачу, которую перед ним ставили, но контракт не продлили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы поговорили с Андреем Сидоренко, который вывел сборную в элитный дивизион.

- Что тут комментировать? Еще раньше было известно, что Захаров станет тренером сборной.

- Вас приглашали в федерацию на тренерский совет, заседание исполкома?

- В том-то и дело, что нет. Ведь обычно тренер делает отчет по работе, ему дают оценку. Ну выбрали Захарова и выбрали… По этому поводу ничего сказать не могу. Могу сказать только то, что я выполнил задачу, которую мне ставили – вывел сборную в элитный дивизион.

- Странно все подано: вас не пригласили на тренерский совет и/или исполком, одна кандидатура, все единогласно.

- В прошлом году Захаров говорил, мол, почему тренерский совет не спросили при назначении Сидоренко. Почему сейчас Сидоренко даже не пригласили, чтобы заслушать его отчет и дать оценку?

- В мае глава ФХБ Геннадий Савилов говорил: «Андрей Сидоренко провел грандиозную работу. Я очень рад, что команда, учитывая внешнюю критику, смогла сплотиться и быть стойкой, с хорошим микроклиматом». Звучало как будто продление контракта с вами – вопрос времени.

- Мы проговаривали вариант продления контракта. Мне было интересно продолжить работу со сборной, все-таки в тяжелых условиях (вспомните, сколько у нас было травмированных игроков) удалось выйти в сильнейший дивизион. За эту работу ведь даже никто не брался. После майского чемпионата мира в дивизионе А1 у меня было три предложения от клубов, но их отклонил, потому что ждал ответ ФХБ. Изначально же говорили: выполнишь задачу – контракт будет продлен. Теперь надо искать работу, может, мои опыт и знания кому-то пригодятся.

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- Судя по голосу, вы спокойны. А как в душе?

- Все нормально. О таком развитии событий знал. Просто люди говорят, что все надо цивилизованно решать, а на исполком даже не пригласили. За это немного обидно. Но что с этим бороться? Такова жизнь.

- С руководством ФХБ общались?

- В последнее время не общался.

- Как думаете, насколько это самостоятельное решение ФХБ?

- Тут ничего не буду комментировать.

Отметим, что между Сидоренко и Захаровым давно «теплые» отношения. В 1996 году Захаров, будучи игроком сборной Беларуси, был одним из инициаторов «Письма 23-х»; главный мотив – убрать с поста главного тренера Сидоренко. В этом году Захаров инициировал серию матчей между сборной клубов Эктралиги и минским «Динамо».

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