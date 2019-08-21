2019-08-21T21:58:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси появился сайт, помогающий находить могилы по всей республике, в том числе и братские времен ВОВ

Теперь любой человек может быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения своих родных и близких
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В Беларуси создали сайт, который помогает находить могилы по всей республике.В Беларуси создали сайт, который помогает находить могилы по всей республике.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Социальный проект «Помним» - это бесплатная общедоступная база поиска мест захоронения Беларуси. Цель проекта - дать возможность любому человеку быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения родных и близких.

Проект развивается уже несколько лет, и все это время социальная значимость проекта увеличивается, поскольку расширяются его общественно значимые функции и возможности.

Сегодня одной из таких социально значимых задач развития проекта является оцифровка, то есть внесение в электронную базу, всех сохранившихся на территории Беларуси братских могил времен Великой Отечественной войны.

Недавно был завершен один из важнейших этапов реализации данной задачи - внесение в базу развернутой информации обо всех сохранившихся братских воинских захоронениях на территории города Минска и Минского района. Развернутая информация включает описание местоположения и точную геолокацию братской могилы с возможностью построения маршрута, фото братской могилы, количество захоронений, а также имена и фамилии тех, кто там покоится (если они известны).

Еще одной общественно важной функцией проекта «Помним» является возможность любому пользователю оставить заявку на бесплатный поиск захоронения кого-то их родных и близких, если данное захоронение еще не внесено в базу проекта. Сотрудники проекта безвозмездно помогут отыскать место захоронения, причем не только на территории Беларуси, но также в России и Украине. Для подачи такой заявки необходимо заполнить соответствующую форму на сайте проекта, предварительно выбрав одну из трех стран поиска - Беларусь, Россию либо Украину. Такой поиск может занимать от недели до года. Чем больше информации об искомом месте захоронения и данных об усопшем внесено в заявку, тем быстрее оно будет найдено.

Помимо этого, очень полезной для каждого пользователя составляющей проекта является создание единого информационного каталога организаций, которые оказывают ритуальные услуги и услуги по благоустройству захоронений. В каталоге будут приведены честные отзывы о работе каждой из организаций и обеспечена возможность поиска поставщика услуги по назначению и местоположению.

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