Крупнейший мотофестиваль Европы «H.O.G. Rally Minsk 2019» пройдет в сентябре
Самое крупное мероприятие Harley-Davidson в СНГ, на которое съезжаются тысячи мотолюбителей со всего мира, продлится два дня. Программа праздника поистине впечатляет: мотопарад, концерт, автобусные экскурсии, дрифт, флайбордисты и много другое – это стоит увидеть!
13 сентября, в первый день «H.O.G. Rally Minsk 2019», около Дворца спорта пройдет спортивное состязание Stunt Zaruba. Лучшие мотокаскадеры со всего мира схлестнутся в умении выполнять сложные трюки. Затем мотоциклисты отправятся в традиционный Poker Run по Минску. Не обойдется и без музыки: на сцене выступят хедлайнеры NUTEKI и другие музыканты.
Фото: организаторы
14 сентября тысячи мотоциклистов соберутся на Кургане Славы. Там встретятся старые друзья, единомышленники и гости со всего света, поэтому сбор колонны – это всегда настоящий праздник. Оттуда участники выдвинутся в Минск, на основную площадку фестиваля. H.O.G. Rally Minsk - самый масштабный мотопарад в СНГ, количество участников которого достигает 8 000 мотоциклов, а безопасность такого крупного события обеспечивают сотрудники ГАИ.
Фото: организаторы
На протяжении всего дня около Дворца Спорта будут звучать популярные треки от кавер-групп и ярких хедлайнеров: российской рок-группы «7Б» и топового рэпера «ST».
На проезжей части перед площадью зрители увидят дрифт автомобилей и мотокаскадёров, выступление спортсменов на Fly-board, которые поднимутся ввысь прямо со Свислочи. В выставочной зоне Custom Show можно будет увидеть совершенно необычные авторские работы, существующие в единственном экземпляре.
На фестивале понравится и детям: для них организуют детский городок с аниматорами и огромным количеством развлечений. А заморить червячка можно будет на фудкорте в зоне питания.
Финалом H.O.G. Rally Minsk станет выступление флайбордистов, которые поднимутся в минское небо.
Всего несколько лет назад Минск для мотоциклистов был просто столицей Беларуси. Они часто проезжали город транзитом по дороге в Европу или обратно. Но H.O.G. Rally Minsk сделал его не просто культовым, а фактически обязательным к посещению местом! Четыре года подряд десятки тысяч мотоциклистов со всего мира открывали и закрывали сезон в этом городе. И за это время он стал не просто знакомым, а по-настоящему родным.
Фото: организаторы
Программа фестиваля:
13 сентября (Дворец спорта):
14:00 – Начало программы
14:00 – 20:00 – Custom Bike Show
14:00 - 18:00 – STUNT Заруба
18:00 – Чувство Полета
19:00 – No Comment Band
20:00 – Nuteki
Курган Славы (14 сентября):
10:00-12:00 – Сбор мотоколонны
12:00 – Старт мотоколонны
Площадка Дворец Спорта (14 сентября):
11:00 – Начало мероприятия
12:00 – 13:00 – Dj Realiza
13:00 – Дядя Ваня
13:30 – Drift
14:00 – Stunt
14:15 – FLYboard
14:30 – Goffman
15:10 – Jazz City Band
16:00 - Stunt
16:15 – FLYboard
16:30 – Inomarki
17:20 – Stunt
17:30 – Группа с музыкального отбора
18:10 – Open Space
19:00 - Aillion
19:50 - Feedback
20:30 – Группа «7Б»
21:40 – Рэп исполнитель «ST»
22:45 – Night FLYboard
Фото: организаторы
КОГДА: 13, 14 сентября
ГДЕ: см. программу
ВХОД СВОБОДНЫЙ