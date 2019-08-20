Крупнейший мотофестиваль Европы «H.O.G. Rally Minsk 2019» пройдет в сентябре

Самое крупное мероприятие Harley-Davidson в СНГ, на которое съезжаются тысячи мотолюбителей со всего мира, продлится два дня. Программа праздника поистине впечатляет: мотопарад, концерт, автобусные экскурсии, дрифт, флайбордисты и много другое – это стоит увидеть!

13 сентября, в первый день «H.O.G. Rally Minsk 2019», около Дворца спорта пройдет спортивное состязание Stunt Zaruba. Лучшие мотокаскадеры со всего мира схлестнутся в умении выполнять сложные трюки. Затем мотоциклисты отправятся в традиционный Poker Run по Минску. Не обойдется и без музыки: на сцене выступят хедлайнеры NUTEKI и другие музыканты.

Фото: организаторы

14 сентября тысячи мотоциклистов соберутся на Кургане Славы. Там встретятся старые друзья, единомышленники и гости со всего света, поэтому сбор колонны – это всегда настоящий праздник. Оттуда участники выдвинутся в Минск, на основную площадку фестиваля. H.O.G. Rally Minsk - самый масштабный мотопарад в СНГ, количество участников которого достигает 8 000 мотоциклов, а безопасность такого крупного события обеспечивают сотрудники ГАИ.

Фото: организаторы

На протяжении всего дня около Дворца Спорта будут звучать популярные треки от кавер-групп и ярких хедлайнеров: российской рок-группы «7Б» и топового рэпера «ST».

На проезжей части перед площадью зрители увидят дрифт автомобилей и мотокаскадёров, выступление спортсменов на Fly-board, которые поднимутся ввысь прямо со Свислочи. В выставочной зоне Custom Show можно будет увидеть совершенно необычные авторские работы, существующие в единственном экземпляре.

На фестивале понравится и детям: для них организуют детский городок с аниматорами и огромным количеством развлечений. А заморить червячка можно будет на фудкорте в зоне питания.

Финалом H.O.G. Rally Minsk станет выступление флайбордистов, которые поднимутся в минское небо.

Всего несколько лет назад Минск для мотоциклистов был просто столицей Беларуси. Они часто проезжали город транзитом по дороге в Европу или обратно. Но H.O.G. Rally Minsk сделал его не просто культовым, а фактически обязательным к посещению местом! Четыре года подряд десятки тысяч мотоциклистов со всего мира открывали и закрывали сезон в этом городе. И за это время он стал не просто знакомым, а по-настоящему родным.

Фото: организаторы

Программа фестиваля:

13 сентября (Дворец спорта):

14:00 – Начало программы

14:00 – 20:00 – Custom Bike Show

14:00 - 18:00 – STUNT Заруба

18:00 – Чувство Полета

19:00 – No Comment Band

20:00 – Nuteki

Курган Славы (14 сентября):

10:00-12:00 – Сбор мотоколонны

12:00 – Старт мотоколонны

Площадка Дворец Спорта (14 сентября):

11:00 – Начало мероприятия

12:00 – 13:00 – Dj Realiza

13:00 – Дядя Ваня

13:30 – Drift

14:00 – Stunt

14:15 – FLYboard

14:30 – Goffman

15:10 – Jazz City Band

16:00 - Stunt

16:15 – FLYboard

16:30 – Inomarki

17:20 – Stunt

17:30 – Группа с музыкального отбора

18:10 – Open Space

19:00 - Aillion

19:50 - Feedback

20:30 – Группа «7Б»

21:40 – Рэп исполнитель «ST»

22:45 – Night FLYboard

Фото: организаторы

КОГДА: 13, 14 сентября

ГДЕ: см. программу

ВХОД СВОБОДНЫЙ