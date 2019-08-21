Как на юге! В Беларуси выращивают подсолнечник, но не ради масла (фото)

Рожь, пшеница, рапс, кукуруза - поля с этими культурами привычны для глаз белорусов. А вот угодья с огромными золотистыми цветами подсолнуха все еще редкость. Обычно мы их видим по дороге на южные курорты. Но, оказывается, есть в Беларуси несколько хозяйств, которые выращивают подсолнечник - в основном в Брестской и Гомельской областях. На одном из золотых полей побывала «Комсомолка».

Климат для подсолнуха на юге Беларуси стал подходящимФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- В этом году посадили только около 30 гектаров, - показывает свои угодья ведущий агроном хозяйства «Советская Белоруссия» в Речицком районе Владимир Пинчук. Он отрывает огромную корзинку с семечками и протягивает нам: мол, пощелкаете на обратном пути! Сам агроном тоже щелкает семечки со своего поля. Говорит, если правильно обработать, от магазинных они не отличаются.

Но не ради того, чтобы есть семечки, выращивают здесь поля подсолнухов. И неслучайно первым делом мы заезжаем на колхозную пасеку, на которой живут 120 семей пчел.

На колхозной пасеке живут 120 семей пчелФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Подсолнух - хороший медонос, поэтому растение - подспорье для пасеки. К тому же растению надо дополнительное опыление, чтобы оно полноценно развилось. Рядом для пчел посадили и гречиху. Собранный мед продаем в нашем фирменном магазине и выделяем своим работникам, - рассказывает Владимир Пинчук.

Подсолнух - хороший медоносФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А из семян подсолнечника в хозяйстве получают дешевый белок, который добавляется в комбикорм для кормления свиней:

- Белок на корм завозится в основном из-за границы. А хозяйство у нас большое, поэтому надо думать, как прокормить. В следующем году планируем увеличить площади посевов и в будущем забирать не только семечку, но и все растение перерабатывать на корм.

Пока подсолнечником в Беларуси занимаются считанные хозяйстваФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Агроном говорит, что выращивать подсолнечник довольно просто - как и кукурузу. И убирать его можно тем же обычным комбайном, только с другой приставкой.

- Климат в Беларуси стал подходящим для выращивания подсолнечника, главное - это солнце, тепло, которого на юге республики хватает. Если сеять в оптимальные сроки, можно вырастить. Вполне реально, что скоро подсолнечник станут массово садить для промышленных целей - для изготовления подсолнечного масла, - надеется Владимир Пинчук.