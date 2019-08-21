Продюсер Инна Радаева: "Женщинам за 40 главное вовремя распознать климакс и не бояться ботокса!"

Она смело объявила о своем 50-летии в фейсбуке. Мол, цифр не стесняюсь, всё еще краше и только вперед. Прошел год, но Инна продолжает злить завистников: «Полет супер!.. С каждым годом чувствую себя всё более идеальной!..»

- Инна, женщины за 50 все чаще говорят про упадок сил, апатию и депрессию. Как вам удалось избежать этих зол?

- Да, в нашем обществе считается, что после 50-ти пора уползать в сторону кладбища. Не дождетесь (смеется)! К сожалению, многие белоруски так и живут. Недавно вспоминала себя в 20, когда казалось, что 50 – это страшный страх: буду старая, морщинистая, ничего не будет хотеться… Сказать, что совсем не страшно – тоже неправильно. Как бы то ни было, возрастные вещи чувствуются. Да, видишь морщины, энергии меньше.

И культ молодости – по большому счету абсолютно правильный культ. Ведь именно в молодости человек способен вытворять то, что двигает планету. Поэтому я молодилась, моложусь и буду молодиться до последнего!

- Но в нас годами вбивали, что после 40 нельзя носить мини, блестки, нужно одеваться более сдержанно...

- Сейчас эти границы - особенно с появлением инстаграма, фейсбука - сильно размываются. Огромное количество женщин по всему миру, особенно на Западе, будучи возрастными дамами, продолжают жить активной жизнью, как и в 20. И носят мини! Я рада, что мои 50 пришлись на это время, и в любом наряде ты не выглядишь белой вороной. Все мои блискучки (Инна в майке со стразами, блестящих серьгах, кольцах и подвеске) будут со мной бесконечно. И я счастлива!

С Дядей Ваней. Фото: личный архив.

Однажды на меня произвело впечатление интервью жены знаменитого композитора Имре Кальмана Веры, ей было под 90. Не хочется употреблять это слово, но по паспорту она была уже старуха. Зато какая это была старуха! Это были 90-е, и я залипла у телевизора, открыв рот. Она не только физически великолепно выглядела - ухоженная, с хорошей пластикой лица, маникюром и в стильном наряде, но и говорила не как умудренная жизнью бабушка, а как вполне продвинутая и современная женщина. И я для себя ее определила ориентиром.

«Критикующие внешность других – оправдывают свою лень и нежелание меняться»

- А что отвечаете тем, кто уверен, что «молодиться в 50 - это комично»?

- К этим вещам у меня жесткая нетерпимость: «До свидания!» Даже не буду разговаривать: если вы не понимаете, что мир меняется – это ваша проблема. Мы живем в век, где информационные потоки невероятно широки. Сегодня можно черпать информацию где угодно и меняться самим. Было бы желание! Если его нет, считаю, что таким образом эти женщины и те, кто так говорят, попросту оправдывают свою лень и нежелание меняться.

Сегодня, для меня ориентир и пример, как в личном плане, так и в профессии, как ни странно, -мужчина. Мой учитель Александр Давидович Ревзин, режиссер «Новых волн», «Песен года» и прочих передач. Фантастический человек и мой источник вдохновения. Ему за 65, но у него огромная работоспособность, радость жизни, стремление и умение делиться опытом, и при этом абсолютная открытость новому. И он в работе 365 дней в году.

Его любимая цитата: «Денег нет – иди накуй!» Это мудрость из его шахтерского прошлого, он родился в обычной шахтерской семье, в Донецке. И эту мудрость с лихвой можно применить отнюдь не только к деньгам. А какой он модник!..

- Вы с таким восхищением и любовью рассказываете, муж не ревнует?

- Нет, Саша прекрасно понимает, кто для меня Ревзин. Но я иногда пошучиваю: «Если бы у меня не было тебя, а у маэстро таких замечательных жены, дочки и внука,- точно влюбилась бы!..»

С другом и учителем Александром Давидовичем Ревзиным. Фото: личный архив.

Знаете, с годами я пришла к тому, что для женщины в моем возрасте, если она творчески подходит к профессии и если в семье все хорошо, становится бесконечно важна профессиональная реализация. Сегодня вся моя жизнь крутится вокруг профессии. Чтобы когда-нибудь я могла себе сказать: «Класс, подруга, ты клево потрудилась в этой жизни!»

- Но для этого нужно много энергии. Где взять?

- Самый главный секрет – понять, что ты ни на кого не похож, что ты у себя такая одна, что нет никаких шаблонов, рецептов – лишь прислушиваться к себе. Понять, что ты в этой вселенной самое важное существо, и без тебя этот мир вертеться не будет.

Поэтому люби себя таким, какой есть. Совершенствоваться при этом необходимо, конечно, но не потому, что так нужно кому-то, а потому, что ты сам так чувствуешь.

- Кто-то подумает: ей легко говорить – богатый муж, состоятельная семья, все на блюдечке.

- Не вижу препятствий: идите и вы найдите себе хорошего мужа! Найдите, а затем выстраивайте отношения так, чтобы комфортно было всем. Мой муж, на самом деле не самый состоятельный человек, но он меня понимает и помогает.

С мужем Александром Радаевым. Фото: личный архив.

Не скажу, что у нас абсолютно идеальная жизнь, как и у всех бывают трения. Хотя последние лет 7 – тьфу-тьфу! - практически не ссоримся. А если и ссоримся, то через минуту ржем, поскольку пришло уже мудрое понимание, что нефиг тратить силы – лучше обняться или лишний раз подтрунить друг над другом.

Мне с неба ничего не свалилось – всего добилась сама. Вначале вовремя поняла, что мы живем в патриархальном мире, и, так или иначе, зависим от мужчин. И я сделала так, что мужчины, которые были рядом, мне помогали. Поначалу папа, потом мужья. Но основное я сделала сама: сама организовала свою работу, затем – свои замужества, и первое, и второе. Поэтому сегодня я собой довольна. Недовольна лишь, что слишком поздно научилась говорить себе правду: что я устала, что нужно позволить себе отдохнуть, перезарядиться, а не ломиться напролом в любых состояниях.

«Когда вдруг резко начались проявления климакса, я физически умирала»

- Говорят, что в 50 не только мужчины, но и женщины пускаются во все тяжкие, вытворяют разные безумства…

- Да, многие мои ровесницы именно сейчас понимают, что лет до 45-ти жили по схемам, жили для кого-то. У них срывает крышу, в хорошем смысле, и они начинают творить большие красивые глупости. И пускай отрываются – меня это только радует. Даже если эти тяжкие связаны с чем-то, что кому-то кажется на грани. Гулять напропалую – да и пусть, значит, недогуляла когда-то. И не наше дело судить – имеют полное право жить, как хотят, главное в рамках уголовного кодекса.

С Максимом Фадеевым. Фото: личный архив.

- ВОЗ установил, что в 45 молодость заканчивается. Как не впасть в депрессию?

- Помнить, что наступает прекрасная зрелость! Найти себе любимое занятие, обязательно позволять отдыхать, спать, вечные недосыпы только усугубляют уныние. Плюс, когда начинаются возрастные изменения, тот же климакс - у меня он, кстати, уже наступил, и я не стесняюсь об этом говорить - очень важно его вовремя распознать. Сегодня существует такая фармакология, что я, например, сидя на таблетках, практически не чувствую его негативных проявлений.

- Многие женщины боятся заместительной гормонотерапии (ЗГТ), считая, что она может провоцировать онкологию.

- Есть статистика – важно с ней знакомиться. А для того, чтобы понять, нужно тебе пить таблетки или нет - не пожалейте времени и денег - проведите полное обследование организма. И тогда врач сделает заключение, а вы - выводы. Озадачивайтесь своим здоровьем – это тоже про любовь и уважение к себе. Я сделала максимально развернутый анализ крови, и стало понятно – надо пить таблетки.

- Почему приняли такое решение?

- Я почувствовала, что у меня начинается гормональный сбой – частые смены настроения, нарушение цикла. Пошла к врачу и решила вопрос. Да, у многих куча страхов, есть очень самовнушаемые люди, они притягивают болезни, но я за здравый разумный подход и доверяю современной медицине. Кому-то надо ЗГТ, кому-то подойдут фито-заменители, а кому-то и правда ничего нельзя, и тогда надо себя еще больше беречь.

Сейчас я еще сильнее жалею наших бабушек. Потому что когда у меня – это было недолго, но все же - вдруг резко начались проявления климакса, я физически умирала. Головой понимая, что мое дурное настроение – это не я, это гормоны и химия организма.

- Не скажу, что у нас абсолютно идеальная жизнь, как и у всех бывают трения. Хотя последние лет 7 – тьфу-тьфу! - практически не ссоримся. Фото: личный архив.

А когда начались приливы - это вообще какой-то ужас: сидишь где-то, вдруг на тебя как накатит, и ты с ног до головы мокрый. Причем, это, извините, еще и неприятный запах. Вот это караул, и с этим надо бороться. Плюс, что касательно внешности, я двумя руками за современную косметологию, главное найти своего косметолога, который посоветует, что в какой период необходимо именно тебе. Ботокс, например, абсолютно мой препарат, и я раз в год-полтора его колю. Кому-то ботокс, кому-то нити, кому-то подтяжка – неважно, но это действительно помогает. Если ты смотришь в зеркало и кайфуешь – почему нет?

Смешно, когда девочки в 35 в инстаграме встают в позу: «Никогда не буду колоть ботокс, буду стареть естественно!» Хочется ответить «Ну и дура! Посмотрим на тебя в твои 50». Ты же пользуешься кремом – так это та же косметология, просто способ введения разный. «Как это колоть ботокс?» Да так – берешь и колешь. И класс (улыбается)!

- Нередко из-за климакса и дурного настроения распадаются семьи – мужчины не понимают истинных причин происходящего.

- Потому что у нее химия организма, да и у него тоже химия организма на самом деле. И начинается нескладуха на ровном месте – люди перестают друг друга слышать.

Опомнились, а уже поздно: развод, обиды. На самом деле всё химия – что мы едим, что пьем и как к этому относимся.

Иногда ну очень хочется шампанского! И мы с девочками, все приверженцы ЗОЖ, тогда смеемся, кивая напитку: «Нарекаем тебя яблочным соком!» И свято в это верим – тогда это и работает, как яблочный сок (улыбается). А разводы, которые выстроены на эмоциональной нестабильности партнеров, приводят к самым печальным последствиям. Люди загоняют себя порой в такие болезни…. А ведь все можно было отрегулировать на начальном этапе.

Поэтому еще раз - все идет от внутреннего уважения себя: как только начинаешь себя уважать - прислушиваешься и присматриваешься ко всему, что происходит лично с тобой. Начинаешь санировать свой круг общения, без сожаления избавляясь от токсичных отношений. Но в первую очередь – отдых, в загнанном состоянии ничего не заметишь и никого не полюбишь, лишь усугубишь ситуацию.

Поэтому главный постулат: «Научись любить себя». А потом наслаждайся, учись отдавать, и мир ответит взаимностью. В христианстве есть очень мудрая история. Они предлагают за всё благодарить господа. Я же всегда говорю спасибо вселенной и всевышнему. Благодари за всё – «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, а всяк тебе учитель». И это самая лучшая в жизни мудрость.

Как спасалась от первых проявлений климакса, почему не откажется от блесток и будет молодиться до последнего - известная продюсер и мудрая женщина Инна Радаева рассказала "Комсомолке". Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Инна Радаева, 51 год, музыкальный эксперт Первого канала, педагог по вокалу, продюсер, коллекционер живописи. Окончила музыкальное училище имени Глинки и музыкально-педагогический факультет БГПУ им. Танка. Арт-директор группы «Дядя Ваня и племянники», музыкальный консультант и редактор участников проектов «Голос», «Голос. Дети», «Битва талантов», «Новая волна». Замужем за коллекционером, физиком и лириком Александром Радаевым. Дочь Тамара, фотограф.

Как выжить женщинам за 50?.Татьяна ШАХНОВИЧ

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