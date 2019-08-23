Ирина Ромбальская - «мягкий драматик», Татьяна Короткевич - «яркий гамин». Составляем гардероб "по Кибби"

Чтобы выбрать подходящую блузку или платье в магазине, иногда приходится перемерить ворох одежды и потратить немало времени. Но есть способы быстро вычислять «свои» вещи еще до примерки. Один из них - система типажей американского стилиста Дэвида Кибби, которую он разработал еще в 80-е годы. В ее основе лежит простой и логичный принцип: нужно выбирать одежду с формами и линиями, напоминающими формы и линии вашего тела. Например, человека с острым подбородком, высокими скулами и угловатыми плечами не украсит закругленный воротничок и пышные воланы, а даме, в фигуре которой читаются плавные линии, не стоит выбирать одежду с геометрическими принтами.

Кибби делит женщин на пять основных типажей: гамин, драматик, романтик, натурал и классик (у каждого из них есть подтипы). Мы расскажем и на примере известных белорусок покажем, как определить свой типаж и что нужно делать, чтобы стать еще краше.

Типаж №1. Гамин (пример - политик Татьяна Короткевич)

Татьяне очень идет асимметричная стрижка и укороченный жакет по фигуре.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Особенности типажа: миниатюрная фигура с узкой структурой костей, мальчишеские черты лица. Если у вас невысокий рост и вам идут короткие стрижки, то, скорее всего, вы относитесь именно к этому типажу. В нем сочетаются и острые, и скругленные формы - например, высокие скулы и большие круглые глаза. Яркий пример этого типажа - британская супермодель Твигги, популярная в 60-х. А экс-кандидата в президенты Беларуси Татьяну Короткевич наша стилист отнесла к подтипу «яркий гамин».

Что носить: ищите в одежде острые углы и изогнутые линии (например, воротнички лучше выбирать не закругленные, а заостренные). Вас украсит одежда из плотных материалов, которые хорошо держат форму. Вещи должны сидеть четко по фигуре и подчеркивать талию. Хорошо будут смотреться асимметричные вещи, контрастные яркие детали. Чаще всего людям этого типажа идут мини, причем практически в любом возрасте. Украшения лучше выбирать геометрических форм либо состоящие из мелких деталей. Хорошо будут смотреться слегка инфантильные украшения - например, подвеска в форме сердечка. По мнению нашего стилиста, это единственный типаж, которому идут браслеты «пандора» - они добавляют образу озорства.

Что не носить: старайтесь избегать одежды оверсайз, силуэтов без талии, мягких трикотажных материалов. От длины макси также лучше отказаться.

Типаж №2. Натурал (пример - телеведущая Алена Спиридович)

Алене подходит одежда расслабленного силуэта. А вот носить строгие костюмы стилист ей не советует.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Особенности типажа: немного широкое лицо, фигура с широкой структурой костей. Во внешности можно заметить квадратно-скругленные формы. Общее впечатление - природная женственность, мягкость. Яркие примеры этого типажа - модель Клаудия Шиффер и актриса Дженнифер Энистон. Белорусскую телеведущую Алену Спиридович наша стилист отнесла к подтипу «мягкий натурал».

Что носить: вас украсит одежда расслабленного силуэта с небольшим акцентом на талии. Крой выбирайте прямой, края чуть закругленные. Верх одежды может быть слегка удлинен - хорошо будут смотреться свитера и рубашки длиной до середины бедра. Этому типажу очень идут вещи оверсайз, оставляющие значительное пространство между телом и одеждой, которыми сейчас переполнены все модные магазины. Отлично будет смотреться естественная прическа, не строгая и не зализанная - как львиная грива. А если у вас короткая стрижка, то пусть это будут не ровные срезы, а плавные линии. Хорошо подойдут броские украшения с крупными камнями.

Что не носить: испортить образ может строгий костюм учительницы. Не рекомендуется носить романтичные рюши и мелкие украшения.

Типаж № 3. Классик (пример - телеведущая Светлана Боровская)

Светлану украшают элегантные вещи. А ее фирменная прическа - как раз то, что нужно для типажа "классик".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Особенности типажа: средний рост, гармоничное овальное симметричное лицо. Можно заметить совмещение острых и мягких линий. Общее впечатление - изысканный образ первой леди. В чистом виде этот типаж встречается крайне редко, один из примеров - Грейс Келли. Телеведущую Светлану Боровскую стилист отнесла к подтипу «мягкий классик».

Что носить: выигрышнее всего образ смотрится, когда вы подчеркиваете свою элегантность с помощью костюма из дорогой ткани, сидящего идеально по фигуре, платья-футляра, лаконичных неброских украшений. Костюм британской королевы - ваш вариант. Этому типажу идет прическа «волосок к волоску»: высокий хвост, голливудские локоны.

Что не носить: лучше избегать небрежности, излишней сексуальности в образе, одежды оверсайз, мини-юбок.

Типаж №4. Романтик (пример - писательница и радиоведущая Тамара Лисицкая)

Тамара легко вписывается в образ современной Маргариты - немного драматичной, озорной и очень женственной. Фото Александра Яшникова.

Особенности типажа: фигура «песочные часы», широкая структура костей, широкие плавные черты лица. Рост низкий либо средний. Яркий пример этого типажа - актриса Мерилин Монро. Писательницу и радиоведущую Тамару Лисицкую стилист отнесла к подтипу «театральный романтик». Кстати, именно этот подтип легко вписывается в образ «роковой женщины». Остальные романтики – скорее «тургеневские барышни»: мягкие, нежные, женственные.

Что носить: выбирайте одежду, подчеркивающую талию. Хорошо будут смотреться брюки клеш, платья силуэтов «нью лук» с пышной юбкой и «русалка». Вместо строгого брючного костюма обратите внимание на английский костюм с юбкой. Скорее всего, вам пойдет длина макси и одежда с рюшами. Такая внешность выдержит большое количество украшений: серьги, браслеты, кольца. Желательно - с мелкими блестящими камнями.

Что не носить: избегайте строгих костюмов, которые не подчеркивают талию. Вещи оверсайз также лучше не носить.

Типаж №5. Драматик (пример - телеведущая Ирина Ромбальская)

Типаж Ирины называют "хищным". Таким женщинам очень идет образ "голливудский гламур".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Особенности типажа: высокий рост, узкие плечи, длинные руки, ноги, пальцы. Во внешности много «острых углов»: треугольный подбородок, достаточно длинный нос, высокие скулы, иногда экзотические узкие глаза. Возможна асимметрия во внешности. Такой типаж иногда называют «хищным». Яркий пример драматика - актриса Тильда Суинтон. Белорусскую телеведущую Ирину Ромбальскую наша стилист отнесла к подтипу «мягкий драматик».

Что носить: очень женственно драматики выглядят в брючных костюмах, которые подчеркивают хрупкость и тонкость их черт. Им подходит одежда с четкими геометричными линиями, которая повторяет линии их тела. Женщины такого типажа идеально вписываются в образ «голливудский гламур» - для этого к лаконичным вещам добавьте крупные сияющие украшения.

Что не носить: если в мире есть люди, которым не идут джинсы с футболками, то это именно драматики. Одежда с рюшами их тоже не украшает.

Благодарим за помощь в подготовке материала стилиста Ольгу КУЗИНУ.