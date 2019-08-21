Последний шанс попрощаться с летом. В ботаническом саду пройдут 3 концерта «MuzzicLETO»

Традиционный релакс-вечер «MuzzicLETO» пройдет в самом романтичном месте столицы – в ботаническом саду. Его называют зеленым оазисом посреди мегаполиса. Удивительные природные ландшафты, более 14 тысяч видов растений со всего мира, декоративные коллекции георгин, гладиолусов, хризантем, однолетников и водных лилий на озере. Пожалуй, трудно представить более атмосферное прощание с уходящим летом, чем эти вечера.

Фото: организаторы

Насладившись романтической прогулкой в окружении природы, загляните на музыкальный вечер. Зрительным залом для тысяч гостей станет лужайка под открытым небом. Вам пригодятся покрывало или коврик, чтобы удобно расположиться на траве. Для вас исполнят композиции легенда белорусского соула группа Dee Tree, ансамбль солистов «Партита» с великолепной классикой и мастера фольк-фьюжна — легендарное этно-трио «Троица».

Как и на предыдущих вечерах MuzzicLETO, гостей ждет фуд-зона с оригинальными закусками и напитками.

Программа

22 августа 2019, 19.00

BODY&SOUL @ DEETREE

Фанк и соул для души и тела от группы Dee Tree.

Фото: организаторы

29 августа 2019, 19.00

«ВРЕМЕНА ГОДА» ВИВАЛЬДИ +

Ансамбль солистов «Партита» исполнит шедевры Вивальди, Боккерини и Генделя. Солист — Олег Яцына (скрипка).

Фото: организаторы

5 верасня 2019

ФОЛЬК-МІСТЭРЫЯ З ЭТНА-ТРЫА «ТРОІЦА»

18.00 Інтэрактыўная выстава аўтэнтычных беларускіх народных інструментаў з музея Івана Кірчука.

19.00 Канцэрт этна-трыа «Троіца».

Фото: организаторы

КОГДА: 22, 29 августа, 5 сентября

ГДЕ: ботанический сад (ул. Сурганова, 2в)

ВХОД на все мероприятия программы — ПО БИЛЕТУ в Центральный ботанический сад (приобретается на месте). Билеты: 5 (льготный) и 10 рублей.

ИНФОЛИНИЯ: +375-17-292-69-15.

Фото: организаторы

Дата и время начала мероприятий могут быть изменены в связи с погодными условиями.